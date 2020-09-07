中美角力｜中國駐美記者簽證期限被縮短　CNN：中方祭出對等措施

今年5月8日，美國政府將大多數中國駐美記者的簽證停留期縮短至90日，且要求每3個月重新申請延期。受影響的中方記者向美方提交簽證延期申請後，至今仍未獲得美方明確答覆。 美國有線電視新聞網（CNN）周日（6日）報道，中方對美國上述做法祭出了對等措施（reciprocal measure），數名駐華外國記者上周收到書面答覆，得知他們的記者證續期申請正等待審批，目前只能攜帶已過期的記者證與答覆信從事報道工作。

CNN報道稱，由於外國記者的中國簽證都是與記者證綁定，他們最新獲得的簽證只有2個月時效，而不是通常的1年，CNN唯一的駐華記者卡爾弗（David Culver）就獲得了2個月的簽證效期，還有數名美媒駐華記者同樣受到影響，包括曾發表爭議標題被中方要求道歉的《華爾街日報》一名英籍記者。這些人中有的是美國公民，有的不是。

CNN記者卡爾弗曾在北京街頭報道。（影片截圖）

新簽證期限與華駐美記者「巧合」

卡爾弗在報道中宣稱，有中國官員告訴他，此舉是回應特朗普政府對待中國駐美記者的對等措施。CNN指出，如果中方記者的簽證延期申請始終未獲批准，他們將面臨11月初簽證到期而被迫離開的局面，巧合的是，卡爾弗等美媒駐華記者新獲得的2個月簽證亦將在11月初到期。

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）6日表示，中方已提前向美方告知將限制美駐華記者簽證的消息，美國當然對這樣的行動感到困擾。她並批評中國限制傳媒，進一步惡化採訪環境。

汪文斌呼籲美方停止對中國媒體和記者的政治打壓。（AP）

中國外交部發言人汪文斌則在同日表示，一段時間以來，美方出於冷戰思維和意識形態的偏見，不斷升級對中國媒體的政治打壓，美方有關行徑嚴重干擾中國媒體開展正常的報道活動，嚴重損害中國媒體的聲譽，嚴重干擾兩國間正常的人文交流。美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻干擾中國媒體在美正常採訪，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權行徑。

汪表示，造成當前局面起因和責任都在美方，美方應立即糾正錯誤，停止對中國媒體和記者的政治打壓，如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將被迫做出必要和正當的反應，堅持維護自身的正當權益。

（綜合報道）