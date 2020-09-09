新冠肺炎｜研究揭病毒可存活於冷藏三文魚逾一周　成國際傳播來源

北京的新發地批發市場今年6月爆發新冠肺炎疫情，而且在切割進口三文魚的砧板上檢測到有新冠病毒，三文魚是否該次疫情的感染源成為焦點。 據美媒彭博社報道，根據中國科研人員6日（周日）發布的最新研究，存活於冷藏三文魚的新冠病毒可在攝氏4度的環境之下存活8日。換句話說，在冷藏運輸的環境之下，病毒可能具有超過一周的傳染力，進而成為國際傳播來源之一。

北京的新發地批發市場今年6月爆發新冠肺炎疫情，而且在切割進口三文魚的砧板上檢測到有新型冠狀病毒。（中新社）

相關研究報告於6日發布，尚未經同行評議。報道指，華南農業大學和廣東省農業科學院研究人員在三文魚樣本中採集的新冠病毒可在攝氏4度環境中存活8天。這基本上是三文魚運輸的溫度。

因為中國不斷在貨物包裝和食物上發現病毒痕跡，中國自6月以來針對進口肉類、容器及包裝啟動潛在感染源相關調查。根據中國海關總署8日報告，在50多萬份樣本當中，就有6個樣本的新冠病毒檢測結果呈現陽性。

研究人員表示，魚類冷藏運輸必須要維持在攝氏0至4度的環境，而此次在冷藏三文魚採集到的新冠病毒可在攝氏4度的環境存活8日，「被感染的魚類，可在一周的時間內，輕易從一個國家傳到另外一個國家，進而成為國際傳播的來源之一。」

（綜合報道）