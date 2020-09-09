美媒：TikTok潛在買家若無法獲得演算法　或失去原有的魅力

在美國政府的封殺下，字節跳動正在出售旗下社交平台TikTok的美國業務，目前的潛在買家包括甲骨文公司、微軟和沃爾瑪。 不過美媒《商業內幕》（Business Insider）8日發表文章稱，如果美國潛在買家購買的TikTok版本中不包含推薦演算法，他們可能無法複製TikTok的魅力。

美媒稱，如果美國潛在買家購買的TikTok版本中不包含推薦演算法，他們可能無法複製TikTok的魅力。（網絡圖片）

中國商務部、科技部於8月28日調整發布了最新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》。《商業內幕》的文章稱，根據這一新規定，TikTok的買家可能無法購買該程式的重要部分，即「For You」頁面中為用戶推薦影片功能的背後演算法，雖然這類頁面其他影片軟件也有，但其演算法是TikTok軟件與眾不同且優秀的地方。

文章稱，該演算法被稱為是字節跳動公司的「皇冠上的明珠」，由人工智能實驗室和北京大學聯合研發，比競爭對手的更為強大。有專家介紹，根據TikTok的演算法，用戶的每一次互動都會揭示其喜好，TikTok可以據此向用戶推薦喜歡的影片。

文章稱，TikTok的優勢在於，平台上有大量長度不到一分鐘的短片，能比其他影片平台（如YouTube）更大規模地測試用戶的興趣特徵。專家還稱，TikTok專注於沉浸式全屏視頻也幫助提高其受歡迎程度。

文章引述分析人員評論稱，TikTok的買家將難以複製其演算法。即使TikTok願意移交所有的用戶數據和影片數據，買家也得願意用演算法去支撐起整套流程才行。