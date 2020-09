中印衝突｜印度歸還17隻「越線」中國牛　印媒：動物也可能涉間諜

印度東部軍區司令部早前表示,出於「人道主義姿態」,向中國歸還13頭犛牛及4頭小牛,並稱中國軍隊對印方表示了感謝。 內地傳媒《觀察者網》稱,有印度媒體事後借題發揮,稱該些牛時隔一星期後歸還,可能與間諜活動有關,故需時進行調查。

《觀察者網》引述印媒「India Today」(《今日印度》)的報道稱,該些牛隻在8月31日越過實控線走到印度一方,因而被印軍扣留,其後在9月7日歸還予中國。《今日印度》稱,由於中印之間的信任已經透支,印度方面有必要盡職調查些該動物,以確保牠們只是無辜的牲畜。據稱,有陰謀論者認為,此類事件並非無害,可能牛隻身上附有間諜設備。

印度東部軍區司令部發布的Twitter。

《今日印度》以《穿越邊界的犛牛:動物作為間諜在世界各地的使用》(Yaks stray across Indo-China border: A look at use of animals as spies across world)為題對此事進行了報導。《今日印度》指,印軍如今歸還牛隻,可能意味著已經完成調查,但將動物用於間諜活動的新聞並不罕見。

《今日印度》以挪威、美國、伊朗等多國作為例子,例如稱美國海軍在數十年來一直使用一批訓練有素的海豚,通過裝備傳感器來探測水雷以及潛艇。此外,美國海軍在冷戰時期,有訓練海豚來監視俄羅斯的艦艇,甚至海獅也執行過類似的任務。報道更稱,除了海豚外,美國還曾利用過家貓來竊取前蘇聯機構的錄音,以及訓練鯊魚來攻擊水下的基礎設施。

中國國防部長魏鳳早前與印度國防部長拉傑納特·辛格在俄羅斯首都莫斯科舉行會晤。(中新社)

但《觀察者網》就表示,儘管世界軍事史上或許有使用動物進行間諜活動的先例,但印度的報道通篇都是猜測,並無任何實際的證據,印度官方也未該些牛隻的情況發表評論。

(綜合報道)