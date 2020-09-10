【花木蘭】片尾鳴謝新疆惹議　路透社：中國限制傳媒報道該片

據路透社報道，迪士尼電影《花木蘭》日前因為被發現片尾鳴謝新疆政府，引發海外輿論爭議後，消息人士稱，中國的網信辦近日要求國內主要傳媒機構不要報道有關該片上映的消息。

《花木蘭》在電影片尾感謝了新疆維吾爾族自治委員會等多個中國政府部門。（中央社）

路透社報道稱，投資達2億美元的《花木蘭》將於周五（11日）在中國內地上畫，迪士尼對該片在中國的上映抱持高度期待。然而，4名熟悉事件的人士向該社透露，該片因片尾感謝新疆當局引發海外爭議後，中國政府已向主要傳媒機構下達通知，要求他們不要報道該片上畫的消息。

據此前報道，《花木蘭》電影有多個場景在新疆拍攝，製作方在片尾感謝名單中，寫出新疆維吾爾族自治委員會、吐魯番市公安局等多個中國政府部門。部分網民就此批評迪士尼是為「迫害新疆維吾爾人權的幫兇」。

▼ 《花木蘭》電影劇照（按圖放大）

+ 15 + 15 + 15

路透社稱，上述消息人士中有3人表示，媒體機構已經收到有關通知。其中2人表示，通知是由網信辦下達。第4個消息人士是在中國一份主流報紙工作，他說，自己是從上級收到這樣的短訊。這項通知並沒有說明原因，不過，這些消息人士認為，這項決定是由於海外對這部電影感謝新疆當局的強烈反應。

↓ 一些社運人士、學者及政界人士在Twitter發文抵制《花木蘭》：

+ 3 + 3 + 3

報道指，由於這部電影在中國網絡收穫差評，例如在知名影評網站豆瓣上僅獲得4.7分（滿分10分），再加上戲院因新冠肺炎疫情而限制容納人數，官方對媒體報道的限制可能不是影響該片票房的最主要因素。

（路透社）