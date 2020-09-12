印媒：解放軍在中方一側移交5名印度男子　環時稱其為印情報人員

據印度新德里電視台（NDTV）9月12日報道，印度軍方表示，中國軍隊已經向印度方面移交了本月早些時候在中印邊境附近村莊「失蹤」的5名印度男子。

報道稱，移交於12日早上在中方一側進行，5名男子在下午通過基比圖邊境哨所進入印度一側。印度軍方在一份聲明中稱，「根據新冠肺炎疫情規定，這5名人員將被隔離14天，之後交給他們的家人。」

在中印有主權爭議的藏南地區（印稱阿魯納恰爾邦），印方該區的首席部長佩馬．坎杜（Pema Khandu）在Twitter發文稱，得知這5人已經被移交，他「非常高興」，並感謝印度政府和印度軍隊。

印度軍方在聲明中稱，自9月1日以來就「失蹤」的這5名男子是獵人。但他們的家人和當地人卻表示，這5人是搬運工。報道稱，印度軍隊和邊防警察在進行遠程巡邏時，通常用當地人作搬運工、嚮導等，他們需要搬運工的幫助來向所有戰略要地運送物資。

知情人士指，搬運工和嚮導在前哨卸下貨物後，經常會去更高的地方捕獵麝香鹿或採集草藥。這5名男子可能是在尋找獵物或採集草藥時走失。

印軍在中印邊境地區動作頻頻。（路透社）

環球時報則引述消息人士稱，這幾名印度人是裝扮成獵人的印方情報人員。消息人士說，印方不時以這種方式派人越界刺探中方情況，「這是他們蠶食中方控制地區的一種手段。」遇到這種情況，中方會堅決扣留他們，進行警告、教育後才予釋放。

（印度新德里電視台/環球時報）