【中印關係】禁止從中國進口羽毛球　印度遭遇「球荒」

中印邊境爭端延燒至經濟領域,近期,印度政府不斷出台對中國企業和投資進行限制的政策,中國對印度的出口行業也受到諸多限制。 《印度時報》(Times of India)9月13日報道稱,現在,印度羽毛球項目遭遇嚴重的「用球荒」。許多印度羽毛球經銷商表示,他們的庫存所剩無幾。有消息人士將羽毛球荒歸咎於印度中央政府對來自中國產品的進口禁令。

《印度時報》發表了題為《羽球短缺打擊羽毛球運動;禁止從中國進口將影響培訓》(「Shortage of shuttles hits badminton; ban on imports from China set to affect training」)的報導,指包括印度國家隊選手在內,大部分印度球員常用的尤尼克斯牌(YONEX)羽毛球正出現供應不足。一名經銷商表示,他上一次進貨還是在6月份。

消息人士將羽毛球荒歸咎於印度中央政府對中國的進口禁令。「全球90%以上的羽毛球都是在中國製造的。原材料(鵝毛)的採購規模也差不多。由於印度政府禁止從中國進口所有羽毛類製品,現在已經不可能再進口羽毛球了」,該消息人士說。

因為中印邊境衝突,印度多地蔓延着一股「抵制中國製造」的情緒。(AP)

印度國家羽毛球隊教練承認存在羽毛球短缺,並表示,如果這一危機得不到解決,將對國家隊的備戰產生不利影響。「我們目前還沒收到湯尤杯的訓練用球,我們現在用的都是庫存球,如果未來再拿不到球的話,訓練將被迫中斷」。

印度各地的羽毛球學院和訓練中心目前都在非常謹慎地使用庫存球,或通過海外代購獲得少量的羽毛球。但這並非長久之計。

上述消息人士指出,羽毛球的有效使用期有限,「用易碎的(庫存)羽毛球訓練沒有任何意義。我們需要更新庫存。此外,出於防疫的需要,羽毛球不能回收重複使用,我們需要穩定的供應,因此必須放開進口渠道」。