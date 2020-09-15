新冠肺炎｜杜特爾特指菲會優先採購中俄疫苗　批評西方只看重利潤

據外電報道，菲律賓總統杜特爾特近日表示，將會優先採購俄羅斯或中國製造的新型冠狀病毒疫苗。 與此同時，杜特爾特批評部分西方製藥公司要求預付款項，稱他們只看重利潤。

英媒路透社報道，杜特爾特在當地時間周一（14日）晚上發表電視講話，指菲律賓在12月就會恢復正常，原因是屆時將會有疫苗供應。最新統計顯示，菲律賓現時累計有超過26萬宗確診病例，是東南亞疫情最嚴重的國家。

菲律賓現時累計有超過26萬宗確診病例，是東南亞疫情最嚴重的國家。（中新社）

對於疫苗的情況，杜特爾特表明只要俄羅斯與中國製造的疫苗，與市場上其他疫苗具有同樣功效，菲律賓就會優先考慮採購。但杜特爾特亦重申，政府採購任何國家的疫苗，都必須經過競價程序。杜特爾特讚揚中國不像其他國家或藥廠，會在供應疫苗前要先預付款項，「（考慮）中國的一個好處是，你不必去乞求、不必去懇求。」杜特爾特批評，西方的國家及製藥公司只看重利潤。

報道有提到，菲律賓政府已與多個潛在疫苗供應商進行談判，其中包括俄羅斯、中國，以及美國藥廠輝瑞及莫德納。事實上，中國外交部早在7月底時就有明確表態，指中菲同舟共濟、守望相助，菲律賓是中國的友好鄰邦，中國願在疫苗方面優先考慮菲律賓的需求。

（路透社）