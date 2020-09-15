美媒：C919飛機工程存大量短板　多項技術依賴外國供應商

《美國之音》9月15日報導稱，中國大飛機C919進展不順利。報導指其依賴一連串美國技術，顯示中國在多項技術上存在短板。

《美國之音》稱，中國商用客機發展目前已步入大飛機時代，但進展並不順利，繼支線飛機 「翔鳳」（ARJ21）在2016年投入運營後，中國商用飛機公司（簡稱中國商飛）主攻研製的大飛機C919遇到不少難題。

報導稱，原定於2014年進行C919客機首飛，2016年交付使用，但實際上一拖再拖。

截至目前，中國商飛共生產了6架C919試飛飛機。中國東方航空已確定成為C919的首家用戶，官方宣布的交付日期定在2021年。

《美國之音》引述航空業分析機構Endau Analytics創辦人舒庫爾·尤索夫（Shukor Yusof）的分析表示，C919明年交付的目標極具挑戰性。

中國官媒曾表示，C919實現了近60%的國產化 ，並將力爭最終實現100%的國產化。不過，《美國之音》引述華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）中國商務和經濟高級顧問兼理事會主席甘思德（Scott Kennedy）說，C919的「中國身份」只是個名號。

其又引述航空分析師理查德·阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示，沒有西方的發動機和航空電子系統，中國根本無法做成。真正的挑戰不是造飛機，真正的挑戰是發動機和航空電子設備，這是飛機的肌肉和大腦。

據悉，C919使用的LEAP-1C發動機由美國通用電氣和法國賽峰公司合資的CFM國際公司研發生產。

報導稱，除了發動機外，C919的航電、飛控系統也極為依賴美國供應商（在中國政府的規定下，C919的許多外國供應商不得不在中國建廠或者通過合資企業組裝設備）。C919的一級供應商中，至少包括以下幾家美國企業（其中CFM為美法合資）：

CFM國際公司（美國通用電氣與法國賽峰合作）提供LEAP-1C發動機；設在俄亥俄州的通用電氣航空集團（GE Aviation）民用航電系統提供核心航電系統、顯示系統、機載維護系統和航電系統綜合服務；總部設在俄亥俄州的運動和控制技術製造商派克漢尼汾公司（Parker Hannifin）旗下的派克宇航是C919飛機液壓系統、主飛控作動系統、 燃油系統和油箱惰化系統的供應商；總部設在北卡羅萊納州的霍尼韋爾（Honeywell）為C919提供四項關鍵系統，包括飛行控制系統、機輪和刹車系統、輔助動力裝置及導航系統；設在康乃狄格州的漢勝公司（Hamilton Sundstrand）承擔C919專案電源系統產品的研發和製造；總部設在愛奧華州的羅克韋爾柯林斯（Rockwell Collins）與多家中國公司合資，為 C919 專案研製生產綜合監視系統、通信與導航系統和全動類比機；紐約州的穆格公司（Moog）參與提供C919高升力系統。