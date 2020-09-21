模擬用遠程火箭彈攻擊中國船艦　美軍進行大跨度奪島演習

中美兩國在南海的角力不斷升級，美軍近日被指模擬大跨度奪島演習並用遠程火箭彈攻擊「中國艦隻」。

中美南海角力持續，美國此前和盟友在南海進行演習。（美國海軍官網）

據美國福布斯網站9月17日報道，美軍模擬大跨度奪島演習並用遠程火箭彈攻擊「中國船艦」。對於演習的大致情況，文章介紹稱，美國空軍的運輸機降落在一個偏遠的太平洋島嶼上的簡易土跑道上，放下美軍士兵。一艘美國陸軍的登陸艇同時在島上靠岸，以卸載火箭炮；一周後，陸軍傘兵降落在阿拉斯加的阿留申群島，美國空軍的隱形戰鬥機飛過頭頂，隨後運輸機送來了更多的武器。

報道稱，美軍在9月份的演習散布在亞太地區數百萬平方英里的區域，看起來可能並不多。但是將它們加在一起來看，很明顯這是針對中國的，以美國陸軍為首的跳島作戰的戰法。

美軍在帕勞和阿留申群島的訓練活動是在「太平洋守衛者2020」的框架下進行的，這是美軍一系列的，每年耗資約3億美元的大型軍事演習的一部分，數以萬計的美軍部隊參與其中。

文章稱，南海很可能是一場大規模區域戰爭的起因。這就是為什麼美國在太平洋的軍事戰略越來越注重於佔領和控制小島嶼，以對抗更大規模的解放軍的原因。

美國陸軍的任務很明顯。首先，它需要將部隊送到距陸軍主要基地數千英里外的島嶼上。然後，這些部隊將需要用某種方式來打擊數百英里之外的，可能在海上或在另一個島上的敵對部隊。「太平洋守衛者2020」演習展示了美國陸軍在空軍協助下如何解決這個問題。

報道指，9月12日，第90戰鬥機中隊的F-22隱形戰鬥機在阿拉斯加的埃爾門多夫-理查德森聯合基地起飛，向西飛向阿留申群島。同時，美國空軍的C-17運輸機正在從華盛頓州的劉易斯-麥喬德聯合基地將第17野戰炮兵旅的「海馬斯」火箭炮（HIMARS）運向阿留申群島謝米亞島上的埃雷克森空軍基地。兩天後，C-17運輸機向阿拉斯加的唐納利訓練區空投了的第25步兵師第4旅的250名傘兵。

這些F-22、C-17、HIMARS和傘兵都在執行同一任務，即使它們的活動的時間和地點不同。在戰時，F-22會清除天空中的敵機，因此C-17可以安全地將傘兵降落在敵方領土的一個島上。 HIMARS將緊隨其後，為輕型傘兵提供強大的火力，包括發射反艦導彈的能力。戰鬥機，運輸機，火箭炮和士兵共同組成了一個奪島團隊。

解放軍空軍19日於微博上載短片，模擬「轟-6K」戰略轟炸機轟炸美軍關島基地。（微博片段截圖）

隨着美軍針對南海的各種演習，解放軍也頻頻「亮劍」。解放軍不僅於8月份陸續在渤海、黃海、東海和南海實施軍演，還曾密集公開轟-6K細節。中國空軍官微「空軍在線」9月19日發布的視頻畫面中，展示了轟-6K對某基地進行打擊，而衛星圖顯示該地為美軍關島基地。

據悉，轟-6K的主要機載武器包括空地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3,500公里。近來，轟-6K的身影不斷出現在台灣海峽、南海、西太平洋上空，成為中國實施戰略威懾的最強轟炸機。