路透指西藏現「培訓中心」強迫藏民勞動　外交部：工人自願有報酬

新疆「再教育營」備受國際社會關注，對此，中國政府一直強調是「職業技能教育培訓中心」。 英媒《路透社》報道，西藏近期疑似有大批藏人被送入新建成的軍事化「培訓中心」，成為工廠的廉價勞工並被迫勞動。報道稱，西藏的情況與新疆「再教育營」如出一轍。 對此，中國外交部發表的一則聲明，指強迫勞動根本不存在，並強調中國是法治國家，該些工人都是自願且有獲得適當報酬。

新疆近年被指建立大量「再教育營」關押維族人，並且強迫勞動。圖為新疆喀什地區麥蓋提縣皮力特庫木希勒克村的一間服裝加工廠，當地婦女正在趕製訂單。（中新社）

路透社報道指，經檢視百多份官方媒體的報道、西藏政府發布的政策文件，以及在2016至2020年間發布的採購要求，發現西藏政府正在轉移大量當地農村勞動人口至其他地區提供勞動，並且有設立目標額度。例如西藏人社廳在上月有發布消息，指今年1月至7月「實現農牧民轉移就業54.3萬人」，佔當地總人口約15%，「完成年度目標的90.5%，實現勞務收入39.1億元，完成年度目標的93.1%。」報道稱，其中有近5萬人是在西藏境內工作，但亦有數千人被送往中國其他地區，而大部分人最終從事紡織、建築、農業等低薪工作。

報道承認無法親身確認被轉移藏人的情況，因為外國記者不能進入西藏採訪。但報道引述多份政策文件指，當局在早年的前期準備時，已持續派出官員幹部到鄉村收集勞動力數據，並安排教育活動，旨在加強民眾對國家和政府的忠誠度。另一份在2018年12月的政策文件亦提到，有官員到訪那曲市一個村莊並收集5.78萬名工人的數據，期間表明要解決「不能做，不想做，不敢做」的工作態度，並要採取措施「有效消除懶惰的人」。

路透社指有大量藏民被轉移至其他地區強迫勞動，以提供廉價勞動力。圖為西藏拉薩堆龍德慶區古榮鎮古榮村一組，數名農民正在田間收割青稞。（中新社）

報道稱，根據2019年至2020年的政策文件顯示，大批藏人被送到「培訓中心」後，須接受意識形態教育，並要進行軍事演習及穿著制服。另有三個地區政策文件亦提出要「大力促進軍事訓練」。報道稱，「培訓中心」學員所學習的職業技能，包括有紡織、建築、農業及民族手工藝品等。其中一個培訓中心有描述培訓內容，包括有學習普通話、中國法律和政治教育。另一份地區政策文件則稱，目標是逐步實現從「我必須工作」到「我想工作」的過渡。

此外，美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）亦發表由德國新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）撰寫的「新疆軍事化職業培訓系統來到西藏」（Xinjiang's System of Militarized Vocational Training Comes to Tibet）的報告，指出西藏自去年起年開始借鑑新疆模式，對當地「富餘勞動力」進行大規模系統化的「軍事式培訓」。其中昌都地區更率先在2016年建立45個「培訓中心」，目的是改造「落後思想」，並要求藏民接受勞動紀律、法律和普通話培訓。鄭國恩形容，今次是自文化大革命以來，當局對傳統藏人生計最強烈的打壓，「是由游牧、耕種變為工資勞動的強制性生活方式改變」。

對於路透社的報導，中國外交部發聲明，否認有強制勞動的情況，強調中國是法治國家，並稱這些工人都是自願且獲得適當報酬。外交部批評，有人別有用心，他們所講的「強迫勞動」根本不存在，呼籲國際社會認清事實。

（綜合報道）