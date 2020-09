路透指西藏現「培訓中心」強迫藏民勞動　外交部：工人自願有報酬

新疆「再教育營」備受國際社會關注,對此,中國政府一直強調是「職業技能教育培訓中心」。 英媒《路透社》報道,西藏近期疑似有大批藏人被送入新建成的軍事化「培訓中心」,成為工廠的廉價勞工並被迫勞動。報道稱,西藏的情況與新疆「再教育營」如出一轍。 對此,中國外交部發表的一則聲明,指強迫勞動根本不存在,並強調中國是法治國家,該些工人都是自願且有獲得適當報酬。

新疆近年被指建立大量「再教育營」關押維族人,並且強迫勞動。圖為新疆喀什地區麥蓋提縣皮力特庫木希勒克村的一間服裝加工廠,當地婦女正在趕製訂單。(中新社)

路透社報道指,經檢視百多份官方媒體的報道、西藏政府發布的政策文件,以及在2016至2020年間發布的採購要求,發現西藏政府正在轉移大量當地農村勞動人口至其他地區提供勞動,並且有設立目標額度。例如西藏人社廳在上月有發布消息,指今年1月至7月「實現農牧民轉移就業54.3萬人」,佔當地總人口約15%,「完成年度目標的90.5%,實現勞務收入39.1億元,完成年度目標的93.1%。」報道稱,其中有近5萬人是在西藏境內工作,但亦有數千人被送往中國其他地區,而大部分人最終從事紡織、建築、農業等低薪工作。

報道承認無法親身確認被轉移藏人的情況,因為外國記者不能進入西藏採訪。但報道引述多份政策文件指,當局在早年的前期準備時,已持續派出官員幹部到鄉村收集勞動力數據,並安排教育活動,旨在加強民眾對國家和政府的忠誠度。另一份在2018年12月的政策文件亦提到,有官員到訪那曲市一個村莊並收集5.78萬名工人的數據,期間表明要解決「不能做,不想做,不敢做」的工作態度,並要採取措施「有效消除懶惰的人」。

路透社指有大量藏民被轉移至其他地區強迫勞動,以提供廉價勞動力。圖為西藏拉薩堆龍德慶區古榮鎮古榮村一組,數名農民正在田間收割青稞。(中新社)

報道稱,根據2019年至2020年的政策文件顯示,大批藏人被送到「培訓中心」後,須接受意識形態教育,並要進行軍事演習及穿著制服。另有三個地區政策文件亦提出要「大力促進軍事訓練」。報道稱,「培訓中心」學員所學習的職業技能,包括有紡織、建築、農業及民族手工藝品等。其中一個培訓中心有描述培訓內容,包括有學習普通話、中國法律和政治教育。另一份地區政策文件則稱,目標是逐步實現從「我必須工作」到「我想工作」的過渡。

此外,美國智庫詹姆士敦基金會(Jamestown Foundation)亦發表由德國新疆問題專家鄭國恩(Adrian Zenz)撰寫的「新疆軍事化職業培訓系統來到西藏」(Xinjiang's System of Militarized Vocational Training Comes to Tibet)的報告,指出西藏自去年起年開始借鑑新疆模式,對當地「富餘勞動力」進行大規模系統化的「軍事式培訓」。其中昌都地區更率先在2016年建立45個「培訓中心」,目的是改造「落後思想」,並要求藏民接受勞動紀律、法律和普通話培訓。鄭國恩形容,今次是自文化大革命以來,當局對傳統藏人生計最強烈的打壓,「是由游牧、耕種變為工資勞動的強制性生活方式改變」。

對於路透社的報導,中國外交部發聲明,否認有強制勞動的情況,強調中國是法治國家,並稱這些工人都是自願且獲得適當報酬。外交部批評,有人別有用心,他們所講的「強迫勞動」根本不存在,呼籲國際社會認清事實。

(綜合報道)