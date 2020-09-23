習近平、蔡英文入選《時代》年度百人榜　鍾南山、石正麗榜上有名

美國《時代》周刊（TIME）當地時間周二（22日）公布編輯評選的年度百大最具影響力人物完整名單，中國國家主席習近平、台灣總統蔡英文入選。 台灣總統府周三（23日）回應表示，蔡英文總統感謝全體台灣民眾共同努力，讓台灣被世界看見，期盼台灣這股良善的力量，能夠持續貢獻世界。

習近平、蔡英文入選《時代》年度百人榜。（TIME網站）

新冠肺炎疫情席捲全球，百人榜上也有不少醫學界人士，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山、中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗、公布新冠病毒首個基因圖譜的復旦大學教授張永貞等人也榜上有名。

除了上述人員，在兩岸三地，入選《時代》年度全球100大最具影響力人物還有香港眾志前主席羅冠聰、台灣同志平權運動元老級人物祁家威、阿里巴巴CEO張勇。

在華人方面，美籍華裔企業家、視頻會議應用平台Zoom的創辦人袁征（Eric Yuan）也有有入選。

其他上榜的外國政治人物還包括美國民主黨總統及副總統候選人拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）、美國總統特朗普（Donald Trump）、德國總理默克爾（Angela Merkel）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等人。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）亦同樣獲選。

（綜合報道）