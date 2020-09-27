TikTok交易前景未明　美媒：北京正權衡兩方面

中國企業字節跳動旗下短視頻平台TikTok交易能否成事仍未明朗，有美媒透露北京正權衡兩件事。

據美國《華爾街日報》9月26日報道，中國官員正權衡是否批准TikTok與美國甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）的合作，急於確保中國所有者保持對TikTok全球業務的控制，亦要確保TikTok的源代碼保密。

報道指，有知情人士稱，中國商務部官員仔細研究了美國媒體對這筆交易的報道，當中有關誰將最終控制TikTok全球業務的說法，相互矛盾，這讓官員憂慮。他們還擔心協議中的美國各方將被允許審查TikTok的源代碼。

知情人士透露，中方官員認為，TikTok的交易涉及的範圍，比一間公司的交易要廣泛得多；TikTok的命運涉及中國「核心利益」，比如保護中國開發的知識產權，不落入外國人手中。

另外，知情人士還表示，中方仍認為該交易有談判空間，因為美國總統特朗普（Donald Trump）同意將禁令推遲到11月總統大選後，表明他不想疏遠使用TikTok的美國年輕選民，而這種擔憂將對中國有利。

此前，官媒新華社在9月23日發文指出，美方脅迫TikTok交易的過程中，充滿蠻不講理、一意孤行的政治操弄。TikTok的交易背後是美國的「現代海盜」邏輯，即只要打着「國家安全」的幌子，就可以對「圍獵」目標進行百般脅迫，哪怕指責毫無真憑實據。

因此，文章強調，在美方脅迫下開展的TikTok交易絕不是一起純粹的商業合作，TikTok的所謂協議，必須保證不損害中國的國家安全和中國企業長遠發展。

據悉，字節跳動在9月24日發表聲明，指已根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》及《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，向北京市商務局提交了許可申請，正等待審批。

字節跳動與甲骨文及沃爾瑪達成共識，就TikTok在美國的業務進行交易，其中包括在美國成立公司，負責美國營運事務。交易需得到美國及中國政府的批准。

字節跳動早前表示，新公司是字節跳動旗下的子公司，字節跳動將持股80%。但特朗普政府認為公司應由美國持有，因此新公司的控制權將成為交易的焦點所在。