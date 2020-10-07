中印衝突｜印在野黨發表驚人言論　稱15分鐘可擊退解放軍100公里

中印邊境對峙持續，雙方關係緊張。 印度傳媒報道，印度在野黨領導人發表驚人言論，指若然成功執政，印軍會在15分鐘內將解放軍從邊境擊退100公里。

綜合印度媒體報道，10月6日，印度國民大會黨領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi），在反擊執政黨印度人民黨的指責時，批評總理莫迪（Narendra Modi）是「懦夫」，又聲稱若然能夠執政，印軍會在15分鐘內將解放軍從邊境擊退100公里。

印軍在中印邊境部署重型裝備照（請點擊放大觀看）：

此外，印度軍方高層亦有類似的戰爭表態。10月5日，據《今日印度》網站報道稱，印度空軍參謀長巴達烏里亞（RKS Bhadauria）強調，印度空軍已做好空襲中國的準備。他還說，印度空軍隊能夠同時與中國和巴基斯坦進行雙線作戰。巴達烏里亞稱，印軍接收的法國「陣風」戰機擁有「先發制人」和「縱深打擊」的能力，同時印軍已經部署強大力量來應對任何突發事件。

有印度前線坦克指揮官更聲稱，中國研製的15式輕型坦克不適合在高原作戰，有關部署是徒勞的嘗試，印度的T-72坦克和T-90坦克可以在數分鐘內摧毀它們。儘管中國在邊境部署有重型裝備，包括99A主戰坦克、PTZ89式120毫米自行反坦克炮，以及遠程火箭炮、防空導彈等，但中國軍隊無力操作複雜的軍事裝備，且士兵更是「獨生子女的小皇帝」。

中國軍隊在邊境部署的裝備照（請點擊放大觀看）：

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（綜合報道）