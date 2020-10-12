彭博：中方愈否認　其對手會愈認為「台灣是國家」

彭博社（Bloomberg）10月11日發表了題為《中國堅持認為台灣不是一個國家開始適得其反》（China’s Insistence That Taiwan Isn’t a Country Starts Backfiring）的文章，文章指，中國愈吿訴世界台灣不是國家，北京的「對手」（adversaries）就會愈開始將台灣以國家相待。

文中提到，在雙十慶典前夕，中國駐印度大使館強力施壓，發函警吿印度媒體，報道台灣有關的消息應遵守「一中原則」，不得稱台灣是一個國家及稱呼「台灣地區領導人」為總統。不料中方施壓的事情爆出後，引發反彈聲浪，許多印度人在社群媒體貼出中華民國國旗慶祝雙十，中國大使館所在的使館區也出現許多祝賀中華民國「雙十快樂」的海報。

文章說，雖然北京對「台獨」畫紅線，警吿踩線可能引發武力犯台。但是，據民調顯示，台灣人不想與中國統一的意願漸漸增加。

文章引述英國諾丁罕大學（Nottingham University）亞洲研究所中國計畫主任蘇利文（Jonathan Sullivan）及美國西東大學（Seton Hall University）法學院教授陸梅吉（Margaret Lewis）的說法。蘇利文認為，台灣越來越懂得在這些中方「紅線」的背後尋找發展空間，；陸梅吉則說，支持台灣身分認同的民眾也以國旗等中華民國象徵為榮，「過去的象徵在現今也有了全新又複雜的意義」。

文章進一步指，雖然中國長久以來習慣用武力威脅台灣，但事情慢慢有所改變，台灣漸不認同中國，蔡英文今年一月「壓倒性勝選」後不久，即接受英國廣播公司（ BBC）訪問，她表示，台灣沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為台灣已經是獨立的國家了，台灣稱自己為「中華民國台灣」。報道也指，蔡英文政府尋求強化台灣國家身分，其中包括今年重新設計護照，放大凸顯「台灣」字樣。

文章提到，種種廣泛的轉變對習近平的統一大業來說不是好兆頭，尤其他認為最好是透過脅迫而不是戰爭來達成統一。蘇利文對此表示憂心，他認為恐怕除了軍事平衡之外，現在的趨勢都不是中華人民共和國偏好的走向。