彭博社：美國可能即將制裁中國航空工業集團公司

有美媒消息指，美國方面可能即將對中國航空工業集團公司（簡稱航空工業）發起制裁。

航空工業自主研製的「領雁」AG50輕型運動飛機首飛成功（點圖放大）：

據美國彭博社10月13日報道，越來越多的中國企業陷入美國制裁之中，航空工業可能會加入華為、TikTok和WeChat的行列，成為美國政界人士想要打擊中國影響力的目標。

報道指，航空工業製造的不僅僅是軍事裝備，還經營着民用航空業務，其中一些民用飛機使用了與美國公司合作生產的零部件。

據悉，航空工業與美國航空航天領域的一些頂尖公司建立了合資企業：與通用電氣公司的合作伙伴關係涉及飛行記錄系統等航空軟件解決方案；與霍尼韋爾國際公司合作生產飛行控制硬件和軟件；與德事隆公司合資生產塞斯納公務機。

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）政府6月份已經將航空工業列入中國軍方「擁有或控制」、且在美國有運營的公司名單中。在9月7日，特朗普稱他希望禁止中國公司贏得聯邦外包合同，但他還沒有詳細說明這可能涉及到什麼。特朗普稱：「我不希望他們像現在這樣建設軍隊，他們在用我們的錢來建設軍隊。」

美中經濟與安全審查委員會在2019年表示，自2008年以來，航空工業已斥資至少33億美元收購了至少20家航空、汽車和工程公司，主要集中在美國和歐洲。

航空工業是由中共中央管理的國有特大型企業，是中國授權的投資機構，於2008年11月6日重組整合而成立。集團公司設有航空武器裝備、軍用運輸類飛機、直升機、機載系統、通用航空、航空研究、飛行試驗、航空供應鏈與軍貿、專用裝備、汽車零部件、資產管理、金融、工程建設等產業，下轄100餘家成員單位、23家上市公司，員工逾45萬人。

其中，在軍事方面，航空工業系列發展殲擊機、殲擊轟炸機、轟炸機、運輸機、教練機、偵察機、直升機、強擊機、通用飛機、無人機等飛行器，全面研發空空、空面、地空導彈等航空武器裝備；在民用航空方面，航空工業有自主研製AG600大型水陸兩棲飛機，系列發展新舟60、新舟600、新舟700等「新舟」系列支線飛機等民用航空裝備。