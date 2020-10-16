渤海造船廠擴建畫面曝光　美媒：中國能同時建造5艘核潛艇

中國海軍近年來不斷增強戰力。美媒指，中國正大規模擴建葫蘆島渤海造船廠的核潛艇廠房。

當地時間10月12日，美國海軍學院網站報道稱，隨着中國力爭成為「藍海」大國，核潛艇計劃至關重要。從歷史上看，中國海軍的核潛艇艦隊的規模一直受制於有限的建造能力。中國只有一個造船廠可以完成這項任務，但是這個造船廠一直在進行規模巨大的擴建工作。現在，最新的衛星照片顯示出它有了額外的容量擴張。

中國葫蘆島渤海造船廠的新廠房衛星照片曝光。（網絡圖片）

最新衛星圖曝光了中國渤海造船廠的畫面。美媒指，該造船廠新建廠房與2015年在那裏建造的建築基本相同，它將用於建造新一代核潛艇。報道稱，中國將能夠以更高的速度產出核潛艇，中國核潛艇艦隊將在未來幾年變得更加龐大。

外界認為新建的廠房足夠大，可以同時建造兩艘核潛艇。再加上2015年建造的另一個大型廠房，這將允許四艘核潛艇同時開工。而船廠的另一端還有一個較老的廠房，如果它仍在使用中，則可以再開工一艘核潛艇。即該船廠將最多能夠一次建造四艘或五艘核潛艇。

分析稱，渤海造船廠可能會建造三種新型核潛艇。最簡單的是093B型核潛艇，它是對當前的093A型核潛艇的迭代改進，預期的主要改進是在垂直髮射管中裝備巡航導彈。第二種是095型核潛艇。

+ 2 + 2 + 2

第三種的類型是下一代彈道導彈核潛艇，預計中國將增加六艘096型核潛艇，而不是取代現役的094型，這會使中國的彈道導彈核潛艇的數量淨增加。