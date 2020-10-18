懷疑當局批准中國漁船打撈　巴基斯坦漁民計劃舉行示威

據德國之聲報道，巴基斯坦多個漁民團體日前聲稱，有中國拖網漁船上月在當地卡拉奇港停靠。他們懷疑當局暗中頒發深海捕魚執照給中國公司，擔心影響生計。 報道引述瓜達爾漁民聯合會（Gwadar Fishermen Alliance）主席瓦約（Khudad Wajo）表示，巴政府「根本不在乎他們，只想取悅中國」，因此各漁業聯合會計劃舉行示威，抗議中國進入巴基斯坦漁業。

巴基斯坦漁民聲稱中國漁船在卡拉奇港停靠。（資料圖片）

據報道，巴基斯坦漁業論壇（Pakistan Fisherfolk Forum）主席阿里-沙（Muhammad Ali Shah）表示，約12艘中國拖網漁船在卡拉奇一處海岸停泊，「如果有關部門並無意授予這些中國公司捕魚權，那麼這些拖網漁船為何獲准在此停靠？」

他還表示，目前他們已經提起訴訟，如果中國公司獲准在巴基斯坦深海捕魚，巴基斯坦200多萬漁民的生計將受到影響。

▼ 巴基斯坦克拉奇港所在位置

巴基斯坦政府並未直接回應事件，海事部聯邦秘書利亞茲（Asif Riaz）辦公室則拒絕回答是否准予中國公司深海捕魚權。不過，俾路支省一位政府官員匿名表示，政府「沒有徹底否認」計劃頒發執照給中國漁船。

漁業合作協會（Fishermen's Cooperative Society）主席貝爾（Hafiz Abdul Berr）也懷疑政府暗中批准了中國公司捕魚。「他們過去就這樣幹過一次，但我們當時就把他們告上了法庭。」

報道引述環保人士指出，深海捕魚應當全面禁止。瓜達爾環保活動人士拉希姆（Abdul Rahim）認為，深海捕魚對海洋生態系統造成損害。「這會導致魚蝦和其它海洋生物被一網打盡，對環境具有毀滅性」。

（德國之聲）