【中印衝突】印度6名士兵邊境執行特殊任務全部喪生　1人確診新冠

中印邊境局勢持續緊張，邊境前線最新動態受矚。據報道，當地時間10月17日，印度6名士兵在拉達克（Ladakh）地區執行任務時遭遇山體滑坡喪生。

印度6名士兵在拉達克地區執行特殊任務時，遭遇山體滑坡全部喪生，圖為確診感染新冠病毒的士兵哈薩。（網絡圖片）

據《印度時報》10月18日報道，印度6名士兵在拉達克地區執行特殊任務時，遭遇山體滑坡全部喪生，其中1名名為哈薩的士兵確診感染新冠病毒。據報道，哈薩的遺體不會被立即送回家中。

報道稱，哈薩的一名親屬稱，他們被吿知該名士兵乘坐的一輛車翻倒，導致其死亡，事故還導致另外5人死亡，「我們被吿知，哈薩的遺體不會被立刻送回來，因為他的新冠病毒檢測呈陽性。」哈薩的妻子已請求當地首席部長出面，向軍方干涉返還哈薩的遺體，她表示哈薩最後一次給這家人打電話是在10月15日，稱他可能會在兩周後回家。哈薩於四年前退役，不過近期他接到一項特殊任務要求為軍隊工作。

2020年10月初，印軍在邊境部署重型裝備。（微博@南海的浪濤）

中印邊境緊張局勢持續，雙方都在加緊部署物資保障越冬需求，並不斷強化當地的軍事力量。為了緩和形勢，中印軍方持續對話。10月12日，中印舉行了第七輪軍長級會談，兩國國防部10月13日發佈了一份聯合聲明，披露談判結果。談判細節曾引發外界關注，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，不希望「預測」印度和中國正在進行的關於邊界爭端的討論結果。

蘇傑生10月13日在第七輪軍長級會談後的第二天在彭博印度經濟論壇上表示，「目前的進展是我們和中國之間的機密，我們將拭目以待。」「我的首要原則是不預測仍在發生的事情。」

13日晚間，中國國防部新聞發言人任國強發佈了中印兩軍在楚舒勒舉行第七輪軍長級會談的相關情況，內容中沒有涉及會談前中印邊界西段實控線地區脱離接觸的時間表。但專家認為，此次會談繼續對外釋放了雙方不讓分歧上升為爭端的共識。