台駐斐濟辦事處舉行「雙十」酒會　大陸使館人員進入爆肢體衝突

台灣駐斐濟辦事處10月8日晚間舉辦「雙十」酒會，新西蘭傳媒《亞太報道》（Asia Pacific Report）等外媒報道稱，有兩名中國大陸使館人員進入拍照，且拒絕聽從台辦事處人員的要求離開會場，隨後與台駐處人員發生肢體衝突，斐濟警方到達現場後，大陸外交人員主張外交豁免權，斐濟警方便拒絕採取進一步行動。

上述報道指出，兩名大陸外交人員「據傳攻擊了一名（台灣）代表團成員」，將其「打得很慘」，需要到醫院接受治療。

報道稱，事件被指遭到「掩蓋」，早前台灣傳媒在報道此次酒會時，只提到兩名台灣代表在酒會的發言，卻並未有將這段意外插曲公之於眾，而台灣已經向斐濟外交部提出了正式抗議。

新西蘭傳媒《亞太報道》（Asia Pacific Report）等外媒揭露事件，引發關注。（Asia Pacific Report報道截圖）

報道又指，在事發僅6日前的10月2日，中國駐斐濟大使錢波在官邸招待了斐濟的「三巨頭」——總統、總理和國會議長，目的是慶祝中國「十一」國慶。報道提到，斐濟政府和北京的關係非常緊密，去年，斐濟受到中國壓力，強迫台灣將駐處名稱從「中華民國駐斐濟商務代表團」改為「駐斐濟台北商務辦事處」。

事件經外媒報道後引發關注。台灣外交部政務次長曾厚仁今日（19日）上午在台灣立法院備詢時，多名不同黨籍立委查詢事件情況。曾厚仁表示，8日有兩名中國駐斐濟大使館人員先在台灣駐處舉行酒會現場外四處張望，接著短暫離開，並很快回到現場，開始「叫囂、企圖強行闖入」，台灣駐處人員試圖制止，雙方發生肢體衝突。駐處人員事後並到醫院驗傷。

他說，事發後，駐處即刻向斐濟外交部及警方說明事發經過，並提供相關人證、物證，但因為台灣與斐濟沒有邦交，斐濟方面處理時間可能不會很快。

外媒報道提及，事發幾日前，中國駐斐濟大使與斐濟「三巨頭」——總統、總理和國會議長會面，慶祝「十一」國慶。（中國駐斐濟大使館）

台灣外交部亞東太平洋司司長曾瑞利補充說明，中國大使館人員當時企圖強行拍照，了解有哪些政要出席台灣駐斐濟代表處舉辦的酒會。台外交部已通電各駐外館處，警告中方外交人員的攻擊性愈來愈強、恐影響各駐外館處活動，應提高警覺。

曾厚仁表示，對於中方以此粗暴、非理性手段破壞和平理性活動，台外交部非常遺憾，並予以譴責，將持續觀察此為有計劃、普遍現象，或單一事件。至於過去是否曾發生類似事件，曾厚仁說：「沒有到這麼嚴重的地步」。至於為何不在第一時間向台灣民眾說明並公開譴責中方，他說，外交部已多方研議，希望在對外說明前，先確實釐清所有細節。

台外交部：有人員頭部受傷

台灣外交部發言人歐江安在回應傳媒詢問時還提到，有代表處人員因事件導致頭部受傷；中方人員遭斐濟警方強制帶離現場，卻向警方謊稱遭台灣方面攻擊，企圖顛倒是非、混淆視聽。台外交部強烈譴責中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為。

歐江安說，台灣方面向斐濟外交部表達了對中國大使館最嚴正抗議，考量中國駐外人員近來屢屢挑釁的戰狼外交作法，台外交部已請駐處與斐濟警方保持密切聯繫，並加強未來舉辦活動的維安作業。

（Asia Pacific Report、中央社）