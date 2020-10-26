【韓戰70周年】回應習近平講話　韓外長：朝鮮南侵是歷史事實

上周五（23日），中國國家主席在紀念抗美援朝70周年大會上表示，「70年前，帝國主義侵略者將戰火燒到了新中國的家門口」、「抗美援朝戰爭抵禦了帝國主義侵略擴張」。 韓國外交部長康京和周一（26日）回應上述講話表示，「北韓南侵是無法否認的歷史事實」，正向中方明確傳達韓方立場，並採取必要措施。

據韓聯社報道，韓國外交部長康京和就習近平將韓戰定性為美帝侵略一事表示，圍繞此事的國際爭論已然終結，聯合國安理會決議明文指出，韓戰是朝鮮南下侵略爆發的，這是無法否認的歷史事實，也為國際社會所熟知。

紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會在北京大會堂舉行。（直播截圖）

韓國國防部長官徐旭26日出席國會國防委員會的國政監查時也表示，韓戰分明是朝鮮在蘇聯和中國的支持下發動的南侵戰爭。

習近平於23日在紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會上發表講話指出，「偉大的抗美援朝戰爭，抵禦了帝國主義侵略擴張，捍衛了新中國安全，保衛了中國人民和平生活，穩定了朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平。」徐旭對此表示不同意，他說，顯而易見的是，朝鮮在史達林和毛澤東的唆使下侵略了韓國。

至於有觀點指出韓美同盟正在動搖，徐旭表示，從未想過解除韓美同盟，雙方只是在韓美同盟協商機制下協調彼此的意見。

《彭博社》稱，韓國罕見地批評其最大貿易夥伴，指控習近平的講話歪曲韓戰歷史。報道指，韓國文在寅政府此前一直努力在與中國強化經濟聯繫，以及與美維持牢不可破的軍事同盟關係間，達致精妙的平衡。

報道指，本月稍早前一份調查顯示，韓國人對於習近平有著強烈擔憂，高達83%的受訪者對於中國領導人正確處理國際事務沒有信心，對中國持負面印象者從上年的12%增長至3/4。報道又提到，美國國防部發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）日前在Twitter上表示，中國參與韓戰幾乎釀成了「朝鮮半島的災難」。

（韓聯社／彭博社）