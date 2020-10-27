【五中全會】新媒：料人事變動不大　蔣超良馬國強去向或將明朗

十九屆五中全會目前正在北京召開。據了解，會議將聚焦經濟和發展，在人事方面出現重大變動的可能性較低。新加坡聯合早報10月27日發文指，中共湖北省委原書記蔣超良以及武漢市委原書記馬國強是否會留任中央委員會，在五中全會後將更明朗。

今年2月，新冠肺炎疫情爆發後，蔣超良和馬國強雙雙被免職。蔣超良是中共十九屆中央委員，馬國強是中共中央候補委員。

2月2日，時任湖北省委書記蔣超良視察武漢火神山醫院。（路透社）

聯合早報報道引述北京大學政治學學者楊朝暉分析稱，湖北省和武漢市當時更換一把手，相信是出於疫情和輿論的壓力，兩人最終是否要為疫情承擔責任，甚至受到進一步處分，還有待觀察。

按中共黨章規定，中央委員出缺，由中央候補委員按照換屆時得票率的排名依次遞補。如果蔣超良被免去中央委員，將會有一名候補委員遞補成為中央委員。

中國衛健委高級別專家組曾披露，初到武漢疫區中心時，並沒有見到主要負責人，沒有見到省委書記、省長，市委書記、市長，有些建議沒能讓這些拍板的人聽到。」

今年63歲的蔣超良是湖南人，去職前任湖北省委書記、省人大常委會主任，省軍區黨委第一書記。他曾長期在金融系統任職，履歷橫跨中國農業銀行、中國人民銀行、中國交通銀行、中國國家開發銀行。2014年，蔣超良開始主政地方，調任吉林省長。2016年10月重返湖北擔任省委書記。

2020年3月5日，湖北省第十三屆人大常委第十五次會議決定，接受蔣超良辭去省人大常委會主任職務的請求，報省人民代表大會備案。

至於「十四五」規劃，聯合早報引述經濟分析師認為，美中之間以「競爭為主、合作為輔」的全面競合新格局，極有可能成為貫穿「十四五」甚至更長曆史階段的現象。

分析指出，「十四五」規劃和「2035年遠景目標」的意義不僅在具體規劃，更在於「凝聚信心」。至於中共總書記習近平的「雙循環」主張，將是「十四五」規劃的核心理念，意在減少對外部市場和技術的依賴，且保障中國的發展不受世界經濟和地緣政治動盪影響。

中國曆次提出的五年規劃，都會提出經濟成長目標，像是「十三五」規劃就設定在每年「6.5%以上」。但分析認為，在上述不利因素下，「十四五」規劃可能會設定一個較低且靈活的成長區間，甚至打破慣例不設定明確目標數字，總之就是有可能淡化經濟成長目標。