美媒：蘋果和鴻海關係鬆動　鴻海為盈利採多種「有問題策略」

據美國科技媒體《The Information》周二（27日）報道，蘋果（Apple）和鴻海（Foxconn）之間的合作關係有鬆動現象，主因是蘋果持續成長並躍居全球最有價值的公司，鴻海卻因利潤低而苦苦掙扎。為了提升利潤，鴻海甚至採取多種「有問題策略」，而引起蘋果關注。

根據報道，鴻海試過多種策略以提振獲利，包括向蘋果虛報僱用員工數，以及在零組件和產品測試時走捷徑。

鴻海在深圳龍華的富士康工廠。（路透社）

報道舉例，鴻海在為2018年重新設計的iPad Pro試產時，告訴蘋果需要若干工作人員。這是鴻海和蘋果合作的「標準流程」，但兩名曾負責管理蘋果委託專案並協商費用的前鴻海員工透露，為了增加利潤，實際上沒僱用那麼多人。數位鴻海員工表示，鴻海不是第一次這樣做，它慣常向蘋果要求多於所需的人數，以提振微薄利潤。

此外，蘋果傳出曾指控鴻海帶Google員工參觀生產12吋MacBook金屬機身的中國廠。該款手提電腦於2015年推出。蘋果要求鴻海提供保全錄影和訪客出入記錄遭拒。

報道稱鴻海慣常向蘋果要求多於所需的人數，以提振微薄利潤。（路透社）

報道還說，鴻海會將屬於蘋果的「閒置工廠設備」用在其他客戶身上。蘋果購買的無線射頻測試儀據傳被用來測試華為的智能手機。蘋果因此對放在鴻海廠房裏的設施加強追蹤管控。

蘋果正與其他競爭對手一樣走供應鏈多元化路線，但The Information形容，這讓蘋果軌道上鴻海閃亮衛星的地位略顯減色。兩年前，鴻海想爭取現在是AirPods Pro藍牙耳機的量產合約，甚至先重金提升設施，蘋果後來卻把訂單給了鴻海的競爭對手，其中之一是來自中國大陸的立訊精密。

對於上述報道，鴻海發布聲明表示：「無稽之談，相關報道內容純屬臆測，公司將保留法律追訴權。」

（The Information）