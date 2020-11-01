《華郵》指蔡政府偏袒美國共和黨：連任短片刪民主黨人士祝賀篇幅

美國總統大選將於周二（3日）舉行。美媒《華盛頓郵報》近日報道指稱，台灣政府在對美國事務上疑似偏重共和黨，蔡英文政府今年5月就職連任時，所發布的一段美方人士賀詞短片，刪減了民主黨人士的祝賀篇幅，卻強調共和黨籍眾議員約霍（Ted Yoho）等人的發言。報道還稱，台灣官員事後為此向民主黨致歉。 對此，台灣外交部稱，報道並不正確，道歉一說更非事實。

上述報道援引知情人士說法指，蔡英文今年就職時，外賓祝賀影片中，美國民主黨人士的份量不如共和黨人士，「影片的呈現引發關注，事件最後以台灣官員向民主黨人道歉收尾」。

《華郵》指蔡英文連任就職的外賓祝賀短片中，有意放大美國共和黨人士的祝福，但卻刪減民主黨人士的片段。（圖截取自台灣外交部Facebook影片）

報道也提及台灣政府偏袒共和黨的其他事證，指雖然蔡英文稱沒有偏好任何美國總統候選人，但台灣政府的官方Twitter帳號曾分享右翼新聞網站Breitbart的文章，並於10月27日轉發第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在搖擺州賓州助選的帖文。

報道指出，蔡英文2012年作為民進黨總統候選人訪問華盛頓，事後遭奧巴馬政府的國安會資深官員向傳媒釋放對其兩岸政策的憂慮，而蔡當屆也未能如願勝選。如今主客易位，台灣官員和民進黨正評估民主黨贏得白宮之後的對台政策，憂心相比於特朗普政府，拜登團隊對台灣的支持會比較少。

對於上述報道，台灣駐美代表蕭美琴在Twitter發文表示，對美國選舉沒有立場，而她工作的目標，是建構一個未來無論哪個黨執政，都能正面發展關係的基礎。至於台灣官員向民主黨人致歉一事，當時她還沒上任駐美代表，沒有評論。

台灣駐美代表蕭美琴強調，對美國選舉沒有立場。（資料圖片）

台外交部：影片長度有限 各國發言均有剪輯

台灣外交部10月31日也發表聲明，強調上述報道並不正確，道歉一說更非事實，由於整體影片長度限制，各國友人發言篇幅均經適當剪輯，除行政部門高層的賀詞，並未完整播放每一位政要的祝賀影片，事後也已向各界致賀友人充分說明，美國國會議員對此並無關切或意見；台灣駐美國代表處曾在Twitter轉帖梅拉尼婭（Melania Trump）為現任總統特朗普助選的帖文，則是「誤觸」導致，發現後已刪除。

台外交部強調，政府感謝所有以不同形式祝賀蔡總統就職的各國友人，台灣對美一向採取兩黨平衡交往原則，未來也將繼續秉持，以深化台美夥伴關係。

（綜合報道）