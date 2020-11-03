【螞蟻上市】中國學者：馬雲被約談是上市前必要溝通

金融科技巨頭螞蟻集團上市前夕，公司實際控制人馬雲等高管被四大金融監管機構約談。 有猜測指，馬雲此次被約談或與他此前發言批評中國監管機構有關。對此，有學者表示，監管部門約談馬雲，是民營金融機構上市前的必要溝通工作。

據新加坡《聯合早報》11月3日報道，華中科技大學教授陳波接受訪問時指出，目前的猜測更多是捕風捉影，並不符合市場監管邏輯。他表示金融機構在上市前被監管部門約談是正常現象，更不要說是螞蟻如此大體量的民營金融科技業者。

陳波相信，官方此前就和集團有過溝通，只是現在溝通上升到了高管層級。

2019年1月13日，馬雲在海南三亞出席鄉村教師頒獎典禮。（資料圖片/視覺中國）

「雖然螞蟻將自己定義為科技企業，但它實際上是以金融為載體，金融市場又是中國受監管最嚴格的領域之一。再加上螞蟻體量巨大，上市後不僅對銀行業，也會對證券業帶來重大影響。因此，無論馬雲發言與否，監管部門都有必要約談集團管理層，跟他們釐清相關概念。」

陳波推測，雙方談話內容可能涉及螞蟻的業務範圍、對具體業務性質和相關監管規則的界定，以及集團如何與監管機構共享信息等。「一旦上市後再對這些問題進行糾正，必定會在證券市場掀起巨大波動，因此有必要在上市前約法三章。」

此前，馬雲10月24日在上海出席外灘金融峰會時向中國金融體系接連發聲，指過度監管會扼殺創新和發展，並稱銀行業注重擔保是「當鋪思想」，未來應以大數據的信用體系取代抵押制度，在業界引發強烈反響。

在陳波看來，馬雲對金融監管的抨擊，包含了他對螞蟻此前與監管部門溝通過程的反饋，也反映出對現有金融監管機制的不滿。「但如果一個國家的金融監管機構直到被人炮轟才想起來要約談對方——以一種威脅性的姿態，就太不合常理了。」