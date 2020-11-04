美國空軍採購大疆無人機用於訓練：性價比高而且有用

美媒報道指，根據知情官員和購買記錄透露的信息顯示，美國空軍最近購買了數十架中國製造的無人機用於測試和訓練。這一做法引發部分美國政客的不滿。

在低空進行拍攝工作的大疆無人機。（視覺中國）

據美國《華爾街日報》11月3日報道，美國空軍於9月份從總部位於深圳的全球最大無人機系統製造商大疆創新科技有限公司（DJI）購買了57架無人機。其中，空軍官員表示，這些中國製造的無人機性價比高，而且有用。

報道指，這批無人機由美國空軍特種作戰司令部採購，用於訓練。對於購買中國無人機的做法，在美國康涅狄格州參議員墨菲（Chris Murphy）看來，這會使中國從美國那裏收集敏感數據，並犧牲了美國無人機製造商的利益。

上述媒體指出，還有一些美國政客對此表示贊同，認為中國無人機可能會被用於間諜活動並將敏感數據發送回中國。其中，美國佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott）還表示：「（美國）軍隊似乎很樂意選擇購買（大疆無人機），這與已經頒佈的法律背道而馳」。

對此，美國特種作戰司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，美軍在使用此類無人機時會使用網絡安全軟件程序和嚴格的指引。

他指出，美軍在進行一些操作時會遮蓋無人機的攝像頭，以確保一些敏感的日期數據不會泄露；此外，美軍不會在可能捕獲敏感圖像時使用大疆無人機，他還補充，這些無人機不會連接到任何軍事計算機網絡、也不會在任何「敏感地點」附近飛行。

對於部分美國政客的擔憂，大疆公司發言人表示，大疆無人機旨在確保用戶信息安全，並指沒有大疆無人機向中國發送敏感信息的已知案例。

2019年，美國通過的《2020財年國防授權法案》，禁止美國聯邦機構購買中國製造的無人機，但是該法案沒有禁止美軍為培訓和情報目的購買大疆無人機。美國軍方官員對此表示，美軍已經在海外使用DJI Mavic 2無人機用於情報、監視和偵察行動，不過那是「例外而不是規則」。

此外，美內政部此前已對大疆兩款無人機進行了上千次測試飛行，期間未發現「數據外泄」情況，且無人機運作良好。