【美國大選】拜登勝選　BBC：中國領導人可能默默感到失望

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在2020年美國大選中獲勝，英國廣播公司（BBC）的分析文章認為，中國對拜登勝選的反應可能沒想像中開心，反而是期待特朗普（Donald Trump）連任，讓美國內部分裂、外部孤立，由盛轉衰。

▼英美媒體在美國時間11月7日宣布拜登勝選後，兩大陣營支持者都上街，有人歡喜有人愁：

+ 13 + 13 + 13

BBC昨天（8日）刊登題為《美國大選結果：拜登的勝利對全球其他地區意味著什麼？》的文章，文章稱外界認為北京會樂見特朗普下台，因為特朗普開啟對中國的貿易戰，又指責中國是新冠肺炎疫情爆發的禍首。

不過，文章引述一些分析指出，中國領導人可能默默感到失望，原因不是他們喜歡特朗普，而是因為如果特朗普再執政多四年，對中國而言是一個大獎。特朗普造成美國內部嚴重分裂、在國際社會飽受孤立，這種情況若持續，讓美國由盛轉衰正是北京長久以來的期盼。

▼美國總統當選人拜登在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：

+ 6 + 6 + 6

文章稱，這種想法從中國官媒對美國大選的報道就可得知，報道強調的並非選舉本身，而是相關示威、對立以及美國疫情確診人數再創新高等消息。

文章進一步說，拜登願意在氣候變遷等重要議題上尋求與中國合作，或許能讓北京得到好處，但拜登同時也承諾努力與美國盟友修復關係。在遏止中國野心的方面，拜登的做法或許比獨善其身的特朗普更加有效。

此外，拜登的勝選，也給中國缺乏民主的政治體制帶來另一個挑戰。文章指出，原因是這證明權力的轉變並沒有嚴重衝擊美式價值，反而證明了這些價值能夠持久。