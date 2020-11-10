美智庫報吿：美空軍暴露嚴重問題　沒有足夠力量應對中俄

中美關係不斷升温背景下，兩國軍力也不時被外界比較。美國的空軍力量近日被指正在被「過度使用」並面臨維護不足等問題。而在「新冷戰」中應對中國或俄羅斯期間，美國被指沒法拿出足夠的空軍力量用於執行各種任務。

美國空軍被指在維護等方面出現問題。（美國空軍官網）

據美國《國家利益》雜誌網站11月7日報道稱，目前美國空軍就好比一家「卡車運輸公司」，它們的「卡車」太少，所需要運送的「貨物」又太多。

而智庫蘭德公司在報吿中探究了美國空軍是否有能力應對未來可能出現的四種衝突局面：首先是與俄羅斯或中國的新冷戰，且伴隨着類似於越南戰爭的重大地區衝突；其次同樣是新冷戰，但僅伴隨有短暫的、類似於「沙漠風暴」行動的地區衝突；再就是和平（時期的）行動，如劃立並維持禁飛區；最後則是反叛亂行動。

而蘭德公司的研究依據包括美國空軍在應對這些衝突時採取實際行動的歷史數據，並藉此評估該部隊能否滿足八類任務的需求，包括空中優勢（制空作戰）、（對地）打擊、空中運輸、空中加油和C3ISR（指揮和偵察）。

報道指出，根據蘭德公司的推算，在「幾乎任何情況下」，美國空軍都不能100%的滿足各種任務需求。

具體而言，在長期的地區衝突中，美國空軍只能滿足62%的進攻和65%的（對地）打擊需求。除此之外，該部隊能夠滿足92%的空中加油機需求。

而在以上四種衝突局面中，執行和平行動對於美國空軍構成了最大的壓力：在維持和平/禁飛區的情況下，美國空軍只能滿足29%的C3ISR需求，32%的加油機需求，40%的特種作戰任務需求和46%的轟炸機任務需求。

對此，蘭德公司解釋稱，劃立並維持禁飛區需要大量戰鬥機、加油機和C3ISR平台進行持續輪換，因此長時間的行動會讓美國空軍不堪重負。

根據報道，美國政府問責局早前公布的報吿則顯示，在2011年至2016年期間，針對美國空軍以及海軍共計13種軍機，包括B-52「同温層堡壘」戰略轟炸機、F-22「猛禽」隱身戰鬥機、F/A-18 E/F「超級大黃蜂」艦載戰鬥機和AV-8B「海鷂」垂直起降戰鬥機的可用性檢查暴露了一系列嚴重問題，例如倉庫維護延期、所需零部件停產以及機體飛行時長超過使用壽命等。

「飛機的可用性未能達到（預期）目標，（相關的）訓練和作戰任務可能都無法根據需求及時完成，」美國政府問責局指出，「例如，F-22中隊的官員指出，缺乏可用飛機造成了訓練有素的飛行員的數量短缺。F-22飛行員需要（進行）全面的訓練以完成他們的空中優勢任務。此外，（美國空軍）司令部官員表示，當飛機的可用性沒有達到目標時，（該部隊）可能沒有足夠的飛機用以響應緊急需求。」