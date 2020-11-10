莫迪籲抵制進口產品意在中國　印商反駁：將導致市場癱瘓

中印邊境對峙持續，雙方似乎都沒有退讓趨勢。伴隨着印度一年中最重要的節日——排燈節（Diwali）的到來，印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）近期呼籲「排燈節本地化」，鼓勵印度民眾抵制外國進口，外界多認為莫迪此番呼籲是意指中國。 不過，不少印度商人對媒體表示，抵制中國貨說起來容易做起來難。有印度商人表示，「印度貿易商嚴重依賴中國進口產品，停止進口將導致市場癱瘓。」

據《全印廣播電台》11月9日報道，莫迪在當天呼籲印度公民用當地產品慶祝排燈節，抵制外來商品的入侵。而中國作為印度最大的貿易進口夥伴，莫迪此番講話被認為是當下中印邊境衝突加劇之際針對中國進口商品的抵制。

因為中印邊境衝突，印度多地蔓延着「抵制中國製造」的情緒。（AP）

印度抵制中國製造的聲音此前就一直不斷。據《印度時報》稱，自今年中印邊境對峙以來，印度多地蔓延着一股「抵制中國製造」的情緒，並呼籲使用印度製造的產品以減少對中國進口產品的依賴。

印度消費者事務部部長拉姆·維拉斯·帕斯萬（Ram Vilas Paswan）和社會公平保障部長阿塔瓦萊（Ramdas Athawale）都曾先後公開呼籲公眾不要購買中國貨品。

不久前，印度也在一份報吿中指出，將在2021年對370多種原產於中國的商品實施進口限制，其中包括玩具、鋼管、鋼條、消費電子產品、電信產品、重型機械、紙張、橡膠製品和玻璃等物品。

不過，相比於印度高層對中國商品「全面抵制」，印度民間市場似乎在這場對峙中處境不太樂觀。《印度斯坦時報》在採訪多家印度商人後表示，抵制中國貨說起來容易做起來難。

印度排燈節（Diwali）到來，許多民眾組織活動慶祝。（網絡圖片）

採訪指出，在印度最大的燈飾批發市場巴吉拉特宮（Bhagirath Palace），一位店主表示自己的店鋪中幾乎所有的產品都是從中國進口的。他稱，「20年來，中國貨已經進入了我們生活的方方面面。」 巴吉拉特宮電力市場協會主席也表示，「印度貿易商嚴重依賴中國進口產品，停止進口將導致市場癱瘓。」

據公開資料顯示，中國是印度目前最大的貿易伙伴，印度2019年從中國進口價值約684億美元的貨物，遠高於從第二大貿易伙伴美國約349億美元的進口額。而印度2018從中國進口貨物總額更高，達到736億美元。

除此之外，印度政府對中國的抵制還體現在電子產品、手機應用方面。據公開資料顯示，目前中國小米、vivo、華為、一加等中國廠商在印度本土智能手機市場已經佔據了近八成的份額。有網友稱，「印度人民不用中國品牌手機，10個人裏有8個要把手裏的手機扔掉。」

針對印度全國上下抵制中國產品的行為，印度經濟和政治評論家莫漢·古魯斯瓦米（Mohan Guruswamy）早前接受印度《孟買鏡報》 的採訪時表示，印度人呼籲禁止所有來自中國的產品的做法既荒謬也不切實際，他認為，在價位方面印度很難在國際市場找到替代產品。