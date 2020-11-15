日媒：RCEP料增中國存在感　亞洲貿易面貌或有大變

中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭及東盟（ASEAN）10國11月15日在東盟網上峰會上，簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。 有日媒分折指，RCEP正式上路後料將增加中國存在感，亞洲貿易面貌可能產生大變化。

《日本經濟新聞》報道指，RCEP預料可以廢除出口到中國及韓國的8到9成工業產品關稅，對日本來說，RCEP是首個與最大貿易國中國、第3大貿易國韓國間的自由貿易框架，有助日本企業擴大出口。

報道指，中國本來對簽署大型自由貿易協定（FTA）、制訂對知識產權及資訊流通等規範，並不能說積極；儘管如此，中國在跟美國對立激烈的情況下，急於打造一個沒有美國的框架，傾力構築中國影響力所能及的經濟圈，在跟日本間的關稅也選擇讓步。例如從日本進口的汽車零組件、鋼鐵製品、微波爐及烤箱等家電，中國原則上將分階段廢除關稅。

目前中國對日本酒課徵40%關稅、對醬油課徵12%關稅、對帆立貝課徵10%關稅等，加上日本方面其他持續擴大出口的農產品與食品，未來中國也將逐步廢除關稅。隨著關稅降低甚至廢除，會造成進口數量增加，威脅中國國內產業。

此外，美國未來如何參與亞太地區貿易受到關注，但RCEP生效後，料將增加中國的存在感，亞洲貿易面貌可能產生大變化。