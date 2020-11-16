日本自製下一代戰機　前防衛相河野太郎：防台灣、釣魚島緊急事件

日本政府近日展開「秋季審評」，審查預算浪費情況，並與專家討論研發下一代戰機，來取代航空自衛隊的F-2戰機的事宜。 前防衛大臣、現任行政改革大臣河野太郎針對他在任內推動的「日本下一代戰機自製政策」表示，必須向國民說明，自製戰機要如何預防台灣與釣魚島（日稱尖閣諸島）出現緊急事件。

據《產經新聞》報道，日本防衛省指出，日本目前備有309架戰機，但中國至少擁有1080架戰機，在對手以數量取勝的現況，日本有必要研發「高效能戰機」來因應。F-2戰機將於2017年左右退役，防衛省希望在同年部署首架下一代戰機，但據稱總開發成本超過1萬億日元（約合741億港元）。

2012年，日本將釣魚島國有化後，與中國關係惡化將至冰點。（Reuters）

河野太郎在擔任防衛大臣時，曾堅持要求引進無人機到下一架戰機行列。針對「中國對釣魚島的挑釁」，他說，必須向國民解釋，如何為台灣或釣魚島的緊急狀態做準備，以及如何研發戰鬥機。他並表示，僅依靠下一代戰機還不足以保衛國家，必須對陸海空自衛隊進行大膽的通盤評估，而不是依循過去慣例編列預算。

針對下一代戰機研發，防衛省計劃從2024年度起著手製造原型機，力求在F-2退役的2035年度實現新機部署；不過前任防衛大臣河野太郎曾以削減成本為由，一度考慮引進可搭載飛彈的無人機，但《共同社》透露，由於日本缺乏無人機開發經驗，有人擔憂依賴進口將導致國內防衛產業弱化，因此防衛省內引進無人機只是少數意見。