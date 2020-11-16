美媒：特朗普下台前夕將重手制裁中國　令拜登難以改變對華路線

據美國新聞網站Axios報道，總統特朗普（Donald Trump）計劃在下台前的最後10周，對中國重手制裁，以鞏固其對華政策，令繼任者拜登（Joe Biden）難以改變當前路線。

該報道引述知悉上述計劃的高級行政官員消息稱，由於中國對印度、香港和台灣的做法強硬，加上疫情大流行導致第二波全球封鎖，特朗普將會實施一系列強硬的對華政策，令拜登政府改變路線「政治上站不住腳」。

美國新冠肺炎疫情：圖為10月23日，美國鹽湖城醫護人員準備為民眾進行病毒檢測。截至目前，疫情已造成美國累計1136萬人感染，死亡個案超過25萬。（AP）

報道進一步指，特朗普政府計劃制裁或限制與更多中國企業和政府機構的貿易活動，因為這些對象涉及幫助侵害新疆和香港人權或威脅美國國家安全。當局還將針對中國在「新疆強迫勞動營」中的勞動安排採取嚴厲措施。但官員們表示，不要期待特朗普會對台灣問題採取較大動作，或關閉更多中國駐美領事館。

白宮國家安全委員會發言人尤利奧特（John Ullyot）表示，除非北京改變路線，在國際舞台成為負責一員，未來的美國總統若想改變特朗普曾經做過的事，無異於自我了斷政治生涯。

拜登（右）的交接團隊拒絕回應該篇報道。（資料圖片／美聯社）

報道稱，高級行政官員正在討論擴充國防部一份與解放軍有關聯的中國企業名單。高級行政官員還透露，當局將會採用更多對華鷹派學者擔當政府重職。不過報道也提到，拜登的交接團隊拒絕回應該篇報道。

（Axios）