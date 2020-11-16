德媒：德國各大網絡服務商放棄華為5G設備

德媒消息指，德國各大移動網絡服務提供商將陸續放棄在核心網中使用華為的5G設備。 對此，《德國之聲》評論稱，這可能意味著，雖然德國政府沒有像美國及其他一些國家宣布禁用華為的5G設備，但各大網絡服務商已經自己做出了決定。

據德國《星期日世界報》11月15日報道指，華為在德國的5G核心網絡中將不再扮演任何角色。雖然與此相關的討論正在德國的政治層面上展開，但是各大網絡運營方已經各自做出了決定。

華為在全球5G建設中佔據重要地位。（Reuters）

報道稱，已經掌握的消息顯示德國沃達豐（Vodafone）集團已經徹底去除了移動通訊核心網絡中的華為設備和技術。同時根據德國電信總裁赫特格斯（Tim Höttges）的表態，該公司將於2020年年底前完成這一步。

報道還指出，沃達豐和德國電信在核心移動網路中全面放棄華為的同時，德國另一大電信公司Telefónica的核心網絡中仍然使用了華為的設備和技術。但是該公司將於2021年啟動自身的獨立5G系統，而提供核心網絡技術將不再是華為，而是其瑞典的競爭者愛立信。

值得注意的是，在另一方面，瑞典宣布排除華為參與5G網建設後，瑞典的電信巨頭愛立信卻支持華為向瑞典政府提出質疑，他們認為瑞典郵電通信管理局（PTS）的決定限制了自由以及開放的市場準入。

據中國媒體《第一財經》消息，13日下午，愛立信首席執行官鮑毅康（Borje Ekholm）接受採訪時表示，國家當然要考慮國家安全的問題，這由政府決定，但同時也認為國家安全得到保證的同時，應允許開放和自由的市場準入。

瑞典10月以存在國家安全風險為由，禁止華為設備用於該國5G網絡，並要求參與5G頻譜拍賣的企業，在2025年1月1日之前移除華為生產的零件。華為11月6日提出上訴。法院裁定暫停華為禁令，意味着允許華為參與瑞典即將舉行的5G頻譜拍賣。但瑞典郵電通信管理局其後宣布中止拍賣。