美國大選｜李顯龍：拜登非常了解習近平　冀中美盡力縮小分歧

美國大選結果幾乎塵埃落定，雖然現任總統特朗普尚未承認落敗，但民主黨總統候選人拜登料當選下屆美國總統。拜登入主白宮後，外界關注美國對外政策會如何調整，中美關係的走向更是焦點之一。 新加坡總理李顯龍近日接受外媒專訪時表示，他希望拜登能與中國建立建設性的關係，儘管中美互相競爭，但至少雙方不會發生衝突，並盡力發展共同利益和縮小分歧。

李顯龍接受彭博社專訪的片段於周二（17日）播出，他被問到拜登有沒有可能在某些日常事務上比特朗普更強硬時回答稱，「有可能。」李顯龍表示，拜登非常了解中國國家主席習近平，因為習近平訪美期間和拜登訪華期間，兩人曾深入交流。他認為重要的是，兩國如何看待對方和彼此的意向，以及雙方是否看到攜手緩解它們之間不可避免的矛盾的可能性。

李顯龍稱，歷史上有很多政治領袖會在競選期間發表激烈的言論，惟一旦成為執政者，就必須面對現實和作出適度的調整。但他同時也指出這並不容易，因為美國人已普遍把中國視為不容置疑的戰略威脅。「無論是拜登還是特朗普執政，都很難對此視而不見，然後像過去幾年沒發生過任何事一樣重新開始。」

從2018年以來，特朗普發起的貿易戰和反華政策極大地損害了中國的利益、延緩了中國的改革進程。圖為2019年6月29日特朗普與習近平在日本大阪會晤。（Reuters）

關於拜登對華政策，李顯龍稱，過去四年經歷了一段紛亂複雜的時期，他希望拜登能專注於制定一個有利框架，與中國建立建設性的關係。這意味中美兩國還是維持互相競爭的關係，兩國仍會面對必須處理的問題，但至少雙方不會發生衝突，而是盡力發展共同利益並縮小分歧。兩個全球最強大的國家將能夠在這個框架下處理貿易、安全、氣候變化、核不擴散與朝鮮問題等。

至於中國對美國的態度，李顯龍表示，他不認為中國人希望發生任何衝突。「他們知道他們還沒做好發生衝突的準備。但我不確定他們是否準備作出很大的讓步，他們的主要考量還是國內事務，而不是國際平衡。」李顯龍說，不管是貿易還是安全問題。他認為中國會作出改變，即使不作出改變，也至少會朝改變的方向努力。

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他強調，經過改革開放，中國變得更富裕更強大。不論是中國經濟的崛起、與世界的互聯互通、產品的生產，還是中國對飛機、電影和金融服務等的消費，中國的合作夥伴都從中受益。

（聯合早報）