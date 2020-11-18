中日聯合民調：對華感情惡化　近9成日本人對中國印象不好

據日媒共同社報道，日本民間非牟利機構「言論NPO」和中國國際出版集團17日（周二）公布了在兩國實施的聯合民意調查結果。其中對中國印象「不好」的日本人較去年上升5個百分點至89.7%，印證了日本民眾對華感情惡化。

圍繞釣魚島的爭議成為日本民眾對華感情惡化的原因之一。（資料圖片）

調查結果又顯示，對中國有「好」印象的日本人僅為10%，下降5個百分點。這一年裡對中國印象「變壞」的回答增加14.2個百分點至37%。作為對中國印象不好的理由（多選），最多回答的是「侵犯尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海、領空」，達到57.4%。

另一方面，對日本有「好」印象的中國人為45.2%，「不好」為52.9%，與去年基本持平。作為印象不好的理由，最多回答的是「對侵略歷史不道歉、不反省」，達到74.1%。

認為「中日關係重要」的中國人增加7.7個百分點至74.7%，而日本人則減少8.5個百分點至64.2%。回答稱「應盡早實現首腦互訪」的日本人僅佔18.8%，反映出對中國國家主席習近平訪日的期待感很低。

言論NPO的代表工藤泰志分析稱：「日本對尖閣諸島（中國稱釣魚島）問題和新冠病毒疫情上的中方應對加深疑慮。另一方面，似乎中國因美中對立而寄希望於對日關係的改善。」

該民意調查迄今已是第16次實施。在今年9至10月期間，有1000名日本人和1571名中國人作答。

（共同社）