中國055型驅逐艦性能超美日？　英智庫指其未來或可發射東風-21D

中國海軍軍力近年來不斷增長，引發外界關注。英國智庫稱，中國055型驅逐艦性能可能超過美日同類艦艇，並指其將來可能結合冷發射能力的大型垂直發射系統，使該艦能發射小型化的東風-21D反艦彈道導彈。

英國智庫「皇家聯合三軍研究所」（Royal United Services Institute，RUSI）的海軍研究員西德哈特·考沙爾（Sidharth Kaushal）發表了題為《055型：了解解放軍海軍的發展軌跡》（The Type 055: A Glimpse into the PLAN’s Developmental Trajectory）的報告，其文中指出，中國海軍的055驅逐艦體型遠大於052D驅逐艦，而且廣泛採納了新技術。

055型驅逐艦。（網絡圖片）

報吿稱，已經服役的055驅逐艦排水量達12000噸。數年前第一艘055驅逐艦下水時被英語媒體稱作亞洲最大的水面戰艦（航母和兩棲攻擊艦除外）。

報道認為，該艦的垂直髮射系統裝備射程為400公里的鷹擊-18反艦巡航導彈使055具有比目前同類艦艇更遠的打擊能力。

055驅逐艦還具有超過美國海軍提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga-class）、日本海上自衛隊金剛級驅逐艦和愛宕級護衛艦的質量優勢，諸如隱身性提高和更先進的傳感器功能。

而055驅逐艦裝備的有源相控陣雷達在精確度、反探測和反干擾方面都優於3D雷達那樣「被動無源式」（PESA）雷達。

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此外，報吿認為，該型驅逐艦未來的改進可能包括，結合冷發射能力的大型垂直發射系統，使該艦能發射小型化的東風-21D反艦彈道導彈。

另外一個改進的方向就是採用綜合全電驅動，這不僅能提高航速、降低噪聲，而且可以裝備磁軌炮。

「若055將來改進型裝備了磁軌炮和東風-21D反艦彈道導彈，其水面火力就有了根本性改進。將來這種萬噸驅逐艦可能作為未來解放軍航母戰鬥羣的關鍵部分。」報吿稱。