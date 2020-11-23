美媒：重大戰略失誤　美國將稀土霸權拱手讓給中國

稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源，在中美爭端持續加劇的大背景下，兩國的稀土戰略受矚。中國目前已成為世界上最大的稀土生產國，主導着稀土磁體產業。美國各行各業（比如醫學成像行業）、各種技術和眾多工作機會因此不斷向中國轉移，在此過程中，美國的國防工業供應鏈受到了重創。

綜合傳媒周一（23日）報道，為終結這一局勢，美國不斷出台政策重振本國稀土產業。美國國防部17日批准3項與稀土有關的補助金，價值約1300萬美元，以幫助提高用於製造武器、電子產品和一系列其他產品的稀土的國內產量。

為了結束對中國稀土的依賴，五角大樓17日表示，已向擁有美國唯一稀土礦的MP Materials公司撥款960萬美元，以幫助該公司加工輕稀土。稀土很難進行清潔、開採和加工，價格昂貴。大多數稀土是所謂的輕稀土，用於手機和其他消費品。

隨着此前中美貿易戰逐步升温，稀土這一重要的戰略資源開始引起大眾關注，美國等西方國家尤其希望擺脱對中國稀土的依賴。（Getty Images）

美國國會出台《稀土重歸本土法案》，該提案由德克薩斯州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）於2020年春天提出，提案建議美國政府可以直接向金屬材料和磁體制造商提供大規模補貼，以便使稀土在美國國內生產。

然而，該項法案引發外界爭議。美國《外交政策》網站23日刊文稱，這種使用補貼的方式只會搞亂稀土採煉業，因為礦業公司都將受制於中國強大的全球定價權。進行自給自足式的採礦生產、鑽環保法規漏洞，通過破產規避責任都將成為常態。向礦業公司和精煉企業提供補貼可能只會造成更嚴重的效率低下和價格扭曲。這一招也無法對付中國的價格操縱和亞非地區新出現的低成本生產商。

另一項舉措是2019年提出的《REE-Coop21世紀製造業法案》。此舉是建議美國開始使用高價值稀土。在歷史上，高價值稀土是很多礦石的副產品，在1980年行業法規修改後，這些礦石現在是被直接處理掉。這些資源應送往私有、私營和民間出資成立的稀土生產企業進行處理，這些企業是專為美國和別國需要稀土的科技公司生產稀土。這種合作模式可以將大量稀土資源直接輸送到終端用戶手中。

中國並非從一開始就掌控着稀土產業。實際上，在1980年以前，全世界99%的重稀土都不過是美國在開採鈦、鋯和磷酸鹽礦石過程中產生的副產品。實際情況是，正是由於美國修改了行業法規，自願向中國轉移專業技術和知識產權，以及沒有實施產業政策才使中國最終後來居上壟斷了稀土市場。

稀土對於電動車、計算機、軍事設備等來說不可或缺。圖為中國連雲港碼頭待出口的稀土礦。（VCG）

美國稀土霸權的衰落始於1980年，當時美國核管理委員會（NRC）和國際原子能機構（IAEA）修改了核武器原材料的定義（泛指含鈾或釷元素的材料）。在此前，這些重稀土副產品並沒有被視作是核材料，也就是說它們是可以被輕易出售和加工成高價值材料的。但在核材料的定義被修訂後，它們忽然就受到了審批、監管、處理和擔責法規的廣泛約束。考慮到附加的成本和責任，美國和其他原子能機構成員國最終選擇不再生產和提煉稀土。

而另一方面，中國當時不受國際原子能機構法規的限制，因為它只是該機構的觀察員，而非成員國。中國可以接力美國進行稀土生產和處理。

同時，西方國家向中國轉移相關技術也有助於中國掌控稀土產業。在20世紀80年代，就在美國和其他原子能機構成員國都在忙於限制本國的稀土產能之際，美國國會給予了中國貿易最惠國待遇。由此，中美兩國之間貨物、知識和科技交流的大門被打開。

在此後多年，美國、日本和法國的公司向中國轉讓了本國的精煉和冶金技術知識產權，再加上中國的廉價勞動力、寬鬆的環保法規和大量的政府補貼，這一切都降低了稀土的生產成本。中國在掌握了這些技術後，立即將它們應用到生產中。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

20世紀50年代，美國成為全世界第一個為稀土技術申請國際專利的國家，而中國直到1983年才申請了第一項稀土專利。但中國在一系列國家產業政策的指導下，建立了5個資金充裕的國家級稀土實驗室，用以挽回自己失去的時間。（相比之下，美國只有1個國家級實驗室，即埃姆斯國家實驗室，而該實驗室的稀土研究工作也是時斷時續。）

在專利註冊數量方面，中國於1997年超越美國，而且據估計，到了2021年，中國所擁有的稀土技術專利數量將超過美國和世界其他國家專利數量之和。

同時，中國還能調整其產業政策，開始重點關注稀土價值鏈的上端；中國生產或控制着全世界稀土產量的70%多，並將全世界80%多的稀土提煉成混合氧化物，從90%以上的稀土中分離出單類元素。中國和中國控制的企業生產了全世界99%以上的各種所謂新稀土金屬（從原礦石中提取）。

由於稀土的大部分經濟價值來自於其藴含的金屬、合金和磁體（它們都是支持現代科技發展的材料），因此中國現在將開採礦石轉移給了其它國家去做，包括緬甸、越南、布隆迪和美國這些國家。

與中國在稀土產業的迅猛動作相比，美國已經超過10年不具備基本稀土金屬生產能力。自2010年以來，美國有超過400家創業公司都在稀土開採行業創業失敗，現在華盛頓開始考慮要如何平衡這場競爭。