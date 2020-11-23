英智庫報告籲投入資源制衡中國　安倍晉三表贊同稱印太歡迎英軍

據英國《衛報》報道，當地時間11月22日，英國最具影響力的右翼智庫之一「政策交流」（Policy Exchange）刊發了一份報吿，旨在為「全球化的英國在本世紀20年代之後」的發展指明道路。報告建議，為應對中國日益增長的影響力，英國應投入軍事，財政和外交資源以建立對中國的主要民主制衡力量。 據悉，此份報吿受到日本前首相安倍晉三的支持，安倍還為其撰寫前言。

報吿認為，在脱歐之後，英國應加強在印太地區的存在感，在這個「人口佔比超過全球一半、經濟產出佔比接近一半」的地區，與澳洲、印度、日本等盟友密切合作對抗中國。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布，2021年將派遣「 伊利沙伯女王」號航母前往印太地區執行任務。（英國海軍官網）

報吿預測指出，在英國脱歐後，「整個印太地區的友好國家都渴望看到英國更多地參與該地區事務。」

《衛報》表示，該報告的提議將使英國成為致力於挑戰中國威權主義模式的國家。

值得注意的是，此份報吿受到日本前首相安倍晉三的支持併為其撰寫前言，安倍晉三寫道，「英國可以與整個地區的國家合作，以維護民主價值觀並支持近年來發展起來的跨國機構。在安全方面，英軍，特別是英國皇家海軍將在印度太平洋海域受到歡迎。」安倍表示贊同報吿的結論，希望其能夠得到英國及其盟友的採納。

這份報吿的出爐，正值英國公布未來四年的國防預算及決策。19日，約翰遜宣布，未來四年英國將增加165億英鎊（約合1698億港元）國防預算。約翰遜將這一決策形容為「冷戰結束以來對英國國防的最大投資」。

約翰遜同時宣布，2021年將進行「20年來最具雄心的部署」，派遣航母前往東亞、印度洋及地中海地區，與盟友一道執行任務。

《日本經濟新聞》分析，在中英關係發生波折的當下，這一舉動就是在向中國傳達信息。美國《外交學者》（The Diplomat）雜誌解讀稱，英國此舉表明中英確實進入了競爭的「新時代」。