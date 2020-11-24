新冠肺炎｜世衛：中國保證盡快安排國際專家組赴華調查病毒起源

據路透社23日（周一）報道，世界衛生組織 (WHO）緊急項目負責人萊恩（Mike Ryan）23日表示，世衛已得到中國的保證，將盡快安排一國際專家組赴華調查新冠病毒起源。

萊恩表示，華南海鮮市場「很可能是病毒傳播的一個放大地點」，但目前還不清楚是通過人、動物還是環境傳播的。（資料圖片）

報道指，中國研究人員正在對武漢華南海鮮市場出現的早期病例和相關情況進行流行病學研究。一個國際專家小組將進行第二階段研究，該專家組人員構成此前已經確定。不過，美國以及一小部分歐洲國家的代表對訪問推遲提出了質疑，並尋求公開國際專家組訪問的日程表。

萊恩表示：「我們完全期待我們將派遣一個專家組進行實地考察。我們需要讓這支國際團隊加入我們的中國同事，進行實地考察，看看這些第一階段研究的結果，並實地核實這些數據。」他稱，這將有助於確保「讓國際社會對科學的質素放心」。

他表示，華南海鮮市場「很可能是病毒傳播的一個放大地點」，但目前還不清楚是通過人、動物還是環境傳播的。他補充稱，市場爆發疫情前就已經存在人類感染的病例。萊恩稱：「我們將在第一階段接下來的幾個月裡進行上述調查，隨後希望我們能進入第二階段研究。」

今年7月，兩名世衛專家作為先遣小組前往北京，為新冠肺炎的大流行溯源問題開展調查。這個先遣小組包括一名動物衛生專家和一名流行病學家。世衛發言人哈里斯（Margaret Harris) 在專家抵京前在聯合國的簡報會上說，世衛不會插手這次獨立調查。