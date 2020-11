經濟學人：3大因素使台企在中國大陸的「黃金時代」不復返

台灣與中國大陸劍拔弩張,台灣當下處境尤其是台企處境日益艱難,《經濟學人》(The Economist)日前刊文指出,地緣政治變化、大陸企業崛起以及兩岸文化差異,使得台企在大陸的黃金時代一去不返。

英國《經濟學人》11月19日針對台企與大陸的商業關係刊發了題為《為什麼台灣與中國之間的商業關係開始受損》(Why commercial ties between Taiwan and China are beginning to fray)的文章,文章指,隨着西方對中國崛起更加警覺,北京似乎比以往更渴望強化兩岸商業聯結,不過台企在大陸的前途並不樂觀。

據官方公布信息顯示,大陸在2018年、2019年分別推出31條和26條惠台政策,涉及科技、民生、文化教育等多領域,尤其加強對台企扶持政策。在2020年5月,大陸又下發10部門連署協助台資企業的通知,敦促「讓台企獲得和大陸企業相同待遇。」不過,北京方面的努力似乎並未取得明顯成效。

今年9月7日,在海南省考察的全國台灣同胞投資企業聯誼會(全國台企聯)31名台商在海口參觀海南自貿港海口江東新區展示中心。(中新社)

《經濟學人》分析認為,台企在大陸的發展越來越受限主要有3大考量。

一是地緣政治方面。台灣對於大陸加強兩岸商業連結持懷疑和抗拒態度,認為大陸有意加深台灣的經濟依賴以此「同化」台灣,這導致台資企業在扶持下受益有限。

二是台企競爭優勢不再。《經濟學人》指出,當下大陸企業的迅速發展使台企在大陸競爭優勢不再。據寧波台商協會會長透露,在名下約300家台企會員中,無一家台企標到大陸政府合約,大陸企業憑藉越來越強的競爭力和創新力勝出。

三是文化差異。《經濟學人》指出,以崑山台商厚聲集團為例,該企業佔多數的台籍主管目前已接近退休年齡,但年輕一代的台灣人卻不願到大陸任職。即將出現的「接班斷層」問題,使台企老闆對大陸的大手筆投資抱持謹慎態度。