經濟學人：3大因素使台企在中國大陸的「黃金時代」不復返

台灣與中國大陸劍拔弩張，台灣當下處境尤其是台企處境日益艱難，《經濟學人》（The Economist）日前刊文指出，地緣政治變化、大陸企業崛起以及兩岸文化差異，使得台企在大陸的黃金時代一去不返。

英國《經濟學人》11月19日針對台企與大陸的商業關係刊發了題為《為什麼台灣與中國之間的商業關係開始受損》（Why commercial ties between Taiwan and China are beginning to fray）的文章，文章指，隨着西方對中國崛起更加警覺，北京似乎比以往更渴望強化兩岸商業聯結，不過台企在大陸的前途並不樂觀。

據官方公布信息顯示，大陸在2018年、2019年分別推出31條和26條惠台政策，涉及科技、民生、文化教育等多領域，尤其加強對台企扶持政策。在2020年5月，大陸又下發10部門連署協助台資企業的通知，敦促「讓台企獲得和大陸企業相同待遇。」不過，北京方面的努力似乎並未取得明顯成效。

今年9月7日，在海南省考察的全國台灣同胞投資企業聯誼會（全國台企聯）31名台商在海口參觀海南自貿港海口江東新區展示中心。（中新社）

《經濟學人》分析認為，台企在大陸的發展越來越受限主要有3大考量。

一是地緣政治方面。台灣對於大陸加強兩岸商業連結持懷疑和抗拒態度，認為大陸有意加深台灣的經濟依賴以此「同化」台灣，這導致台資企業在扶持下受益有限。

二是台企競爭優勢不再。《經濟學人》指出，當下大陸企業的迅速發展使台企在大陸競爭優勢不再。據寧波台商協會會長透露，在名下約300家台企會員中，無一家台企標到大陸政府合約，大陸企業憑藉越來越強的競爭力和創新力勝出。

三是文化差異。《經濟學人》指出，以崑山台商厚聲集團為例，該企業佔多數的台籍主管目前已接近退休年齡，但年輕一代的台灣人卻不願到大陸任職。即將出現的「接班斷層」問題，使台企老闆對大陸的大手筆投資抱持謹慎態度。