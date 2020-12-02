不滿趙立堅發漫畫諷澳軍人　澳媒頭版刊六四「坦克人」：是真照片

中國外交部發言人趙立堅在Twitter發布的一則諷刺漫畫，引發外交風波。除澳洲總理莫里森（Scott Morrison）外，澳政客、澳媒亦對此表達不滿。最新消息還稱，澳方要求刪除相關推文但遭Twitter拒絕。

據法新社12月1日報道，Twitter表示，平台上的官方帳號對政治議題發表意見，一般上不違反平台條規，所以不會將相關推文刪除。不過，推特已將相關推文標示為「含有敏感內容」，並摺疊漫畫。

莫里森批評漫畫虛假捏造，並要求中國道歉後，澳政客亦就此批評中國。如澳參議院工黨領袖兼反對黨領袖、影子內閣外交部長黃英賢（Penny Wong）就稱「中國行為極具煽動性」，並稱中方做法「不是一個負責任的、成熟的國際大國的行為」，將受譴責。

隨着事件的持續發酵，澳媒《每日電訊報》（The Daily Telegraph）還在12月1日的頭版刊登六四事件的「坦克人」照片，並表示對中國的強烈譴責，還標註稱「這張照片是真的」。「坦克人」是指一名六四事件中在北京長安街阻擋解放軍坦克車隊的男子。

不過，除上述指責外，澳洲國內出現了不同的聲音。澳洲工黨議員菲茨吉本（Joel Fitzgibbon）11月30日指責莫里森造成中澳貿易緊張關係，稱其在搞「狗哨政治」（dog whistle，指的是政客們以某種方式說一些取悦特定群體的話，以掩蓋其他容易引起爭議的信息），故意挑起對華爭端，企圖獲得更多國內支持率。

澳洲前駐波蘭和柬埔寨大使、澳洲國立大學名譽董事凱文（Tony Kevin）12月1日稱，澳洲正迅速成為一個「悲哀的笑話」（sad joke），一個挑起對華爭端的典型。