澳洲總理莫里森微信發文評諷刺漫畫風波　帖文已遭封鎖

中澳關係近日因中國外交部發言人趙立堅，在Twitter發布一張澳洲軍人對阿富汗兒童進行割喉的諷刺漫畫而再陷緊張。 澳洲總理莫里森周二（1日）在其微信官方帳號發文向澳洲軍人表達支持，並強調風波不會削弱澳洲人對華人社區的尊重和讚賞，然而據路透社報道，該則帖文已遭到封鎖。

報道指，莫里森在微信的帖文發布翌日後遭到封鎖，據微信公眾平台運營中心表示，帖文因違規無法查看，並稱內容涉及歪曲歷史事件、混淆公眾視聽。微信母公司騰訊未有就事件回應。

今次風波源於澳洲上月發表的軍事調查報告，指特種部隊於阿富汗濫殺39名當地囚犯、農夫和其他平民。軍方事後已開除13名特種部隊士兵，疑犯或遭到刑事起訴。

然而趙立堅11月30日在個人Twitter上，發布一張身穿澳洲軍裝的男子持刀對一名兒童割喉的漫畫，該漫畫是中國畫家、微博大V「烏合麒麟」的作品。

趙立堅Twitter發文↓↓↓

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

之後莫里森就趙立堅帖文要求中國道歉，他周二在微信官方帳號發文批評事件，並稱所有為澳洲穿上軍服的澳洲人都讓他感到深切自豪。針對澳方士兵在阿富汗殺害平民和戰俘的行為，莫里森指澳洲能以透明、誠實的方式處理問題是這個國家的優點，這也是對所有為國服役的軍人的認同。

他又強調，這個含有澳洲士兵虛假圖片的帖子並不會削弱大家對澳洲華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱澳方與中國人民的友誼。

（綜合報道）