中澳漫畫風波｜BBC：北京意在「殺雞儆猴」　吿誡美國及其盟友

中國外交部發言人趙立堅早前在Twitter發布漫畫，諷刺澳洲士兵殺害阿富汗兒童。澳洲方面反應強烈，要求中方道歉，而中國外交部則斥責澳洲的是言行雙重標，準違背良知。 BBC就此事發表評論，認為北京炮轟澳洲意在「殺雞儆猴」，藉以吿誡美國及其盟友。

12月3日，BBC發表題為《中國「戰狼外交」再出擊，澳洲為何成為針對目標》的文章。文章引述美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群稱，中國目前對澳「主動進攻」，是其「戰狼外交」的一部分。

朱志群說，「中國在國際上的話語權很弱，北京很清楚這一點，所以覺得有必要反守為攻， 講好 『中國故事』，同時揭發西方國家的虛偽。」他認為，這次事件必然令中澳關係雪上加霜。

BBC又引述西澳大學（The University of Western Australia）政治與國際關係副教授稱，至少從今年下半年開始，中國就在「為一個更大的意圖而盯上澳洲」。陳傑說，中國一方面「殺一儆百」，告誡美國的盟友， 如果在外交政策上總是跟隨美國，那麼中國會採取報復；另一方面「殺雞儆猴」， 告誡美國本身，中國並不軟弱，可以通過摧毀美國盟友的經濟，而造成美國在強化遏制中國的聯盟時有所顧慮。

BBC報道指出，澳洲經濟對中國的依賴很大。根據西澳大學經濟學家羅德·泰爾斯（Rod Tyers）分析，如果中澳貿易關閉95％，澳洲GDP損失可能達到6%，而中國只有0.5%的GDP會受到影響。

西媒對中國「戰狼外交」的稱呼並不是第一次，在新冠肺炎大流行期間，中國在世界各地的外交官的言論被指咄咄逼人，並稱之為「戰狼外交」。

今年8月，面對英國同樣的質疑，中國駐倫敦大使曾嚴正回應指出，中國外交官有責任澄清事實、扶正祛邪，這是捍衛國家榮譽和民族尊嚴的正義之舉，是維護兩國關係的正當之舉，不容詆譭和誣衊。