中國遙感三十號衛星星座完成組網　法媒稱將可24小時監聽台北

中國遙感三十號衛星星座完成組網，引發外界關注。法媒指，這一衛星星座可實現對台北24小時覆蓋。

關注中國軍事問題的法國網站《東方鐘擺》於11月23日發表文章稱，隨着近期中國遙感三十號系列衛星最新一顆衛星入軌，其已實現對覆蓋範圍內指定地點24小時不間斷跟蹤的能力，這意味着一個對中國國防安全有重要意義的星座系統正式完成。

遙感三十號07組衛星發射幕後（請點擊放大觀看）：

文章認為，遙感三十號星座系統主要用來監控中國周邊區域，尤其是太平洋沿岸。遙感三十號星座系統沒有攜帶雷達或者圖像系統，這是一種電子情報蒐集衛星，主要用於監聽通訊信號。

文章以台灣台北為例，繪製出台北被監聽的時間區間，並稱假設遙感三十系統是執行通信監聽任務，對台北的覆蓋時間區間基本上就是24小時不間斷監聽。其中最大的間隔時間約為30分鐘，大部分空白約為每隔半小時10分鐘。

此前在10月26日23時19分，中國在西昌衛星發射中心用長征二號丙運載火箭，成功將遙感三十號07組衛星送入預定軌道，，標誌遙感三十號衛星星座組網任務完成，建成中國首個低軌衛星星座。

從網絡流傳的圖像資料顯示，遙感三十號衛星星座探測範圍並非覆蓋全球，而是集中在北緯40度至南緯40度之間，此間包括西太平洋、中太平洋、東太平洋、大西洋中部和整個印度洋北部海域。當時就有分析指，當前台海局勢緊張，為防止美軍的介入，中國軍隊也需要時刻緊盯美軍海上力量的動向。因此，遙感三十號衛星星座建設具有重要意義。