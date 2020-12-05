中國首次成為英國最大進口來源國　紡織品大幅增長包括醫用口罩

據英國媒體《泰晤士報》（The Times）報道，今年第二季度英國新冠肺炎疫情嚴重期間，英國從中國的進口量首次超越從其他國家進口量，中國首次成為英國最大進口來源國，所佔比例由第一季度的8.6%升至13.4%。

報道稱，中國企業共向英國出口價值110億英鎊的商品，第二季度英國進口每價值7英鎊商品中，就有價值1英鎊商品是來自中國。其中紡織品大幅增長，增加9億英鎊，共有11.6億英鎊，具體商品包括有英國國家醫療服務體系使用的醫用口罩。

《泰晤士報》報道，中國首次成為英國最大進口來源國。（泰晤士報）

電子技術設備在中國出口至英國的商品中所佔比例最大，達35.2%，總額達39億英鎊。此類商品包括手機、平板電腦和筆記本電腦等，以及用於遠程辦公的家用電腦等電子產品。

報道提到，中國以往是英國的第二大進口來源國，僅次於德國。中國每年向英國銷售的商品平均為每年450億英鎊，德國為650億英鎊。不過在第二季度中，德國和其他國家在英國的進口份額出現下降，而中國則實現增長。

英國國家統計局的統計亦顯示，今年上半年英國進口的電子機械產品中，有四分之一來自中國。今年第三季度，英國對中國服裝的進口更增加13億英鎊。

（綜合報道）