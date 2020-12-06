英右翼學者：世界各國應就疫情向中國索賠　可對華制裁或派遣砲艦

近日，英國一位右翼學者穆雷（Douglas Murray）在《旁觀者》網站（The Spectator）撰文稱，世界各國應該為了新冠疫情而向中國索賠，並表示必要時可以對中國進行制裁，或向中國派出砲艦（gunboats）。

穆雷的文章題為《中國賠償案》（The case for Chinese reparations）。穆雷在文章中表示，世界各國2020年因新冠肺炎疫情損失慘重，但中國經濟卻依然獲得正增長，他對此很不滿。穆雷稱，新冠病毒可能是武漢實驗室洩漏，也可能是中國人「食用蝙蝠」（bat-eating ）傳播，中共或是無意或是有意，傳播了病毒。他提及近來的中澳爭端，認為澳洲呼籲對病毒來源進行調查惹怒中國，招致貿易報復。他還提及近日中澳「漫畫事件」，稱「共產黨似乎並沒有遵循其他所有人的規則」。

穆雷文章截圖。可見其提到的「砲艦」（gunboats）字樣。

他將新冠病毒稱為「大規模殺傷武器」（WMD），並稱中共「將採取一切行動，以確保我們不會挨過今年施放的大規模殺傷性武器。它希望世界其他地區不知道，並已盡其所能使我們變得無知或分心」。他認為，中共在疫情爆發後，隱瞞疫情，放任人員離開中國，從而使得疫情擴散。

文章稱，原本特朗普政府對中國發起貿易戰，對中國造成巨大壓力，但因疫情影響，中國現在反而「進入了買方市場」，成為推動全​​球復甦的國家，可以在全世界大量投資。

英國右翼學者穆雷（Douglas Murray）。（YouTube）

文章最後稱，中共在2020年摧毀了世界經濟，世界各國應團結起來向中國要求賠償。他稱「我願意就如何做到這一點提出建議：制裁，砲艦（sanctions, gunboats）——任何事情都不應擺在桌面上。中國給了我們2020年。我們需要讓他們為此付出代價。」

公開資料顯示，穆雷是英國保守派作家和右翼政治評論員，他於2007年成立了社會凝聚力中心（Centre for Social Cohesion），2011年至2018年擔任該中心的副主任。他還是英國雜誌《旁觀者》的副編輯。

微博網民評論。

穆雷文章迅速引起中國媒體注意，《環球時報》、《觀察者網》等迅速進行了報導。《環球時報》發現，穆雷在今年5月亦曾呼籲對中國索賠。《環球時報》亦諷刺稱，現在英國軍力不及中國，又要應付疫情，「想要橫跨大洋來到中國周邊進行『砲艦外交』，對於當年的『日不落帝國』可有些難度了」。

內地網民除抨擊穆雷言論外，亦有許多聲音對其進行嘲諷，認為其思維還停留在十九世紀，想以帝國主義方式解決問題，但在中國早已今非昔比，「哥們，醒醒吧！大清亡了一百多年了！」還有網民諷刺：英國砲艦趕緊來，軍事博物館藏品又要增加了。