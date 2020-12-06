澳洲對華煤炭出口受阻　加拿大企業冀增加出口填補中國市場空缺

中澳關係交惡，外媒近日報道，逾50艘裝載有價值總共超過5億美元澳洲煤炭的船隻停泊在中國港口，等待中方允許卸貨清關已超過1個月。中國外交部發言人趙立堅11月25日在回應查詢時，未有證實有關報道，僅表示近年來中國因環保原因正加強對進口煤炭的質量安全檢測。 就在澳洲煤炭行業遭遇困境之際，有其他國家的企業希望利用這一時機，填補中國市場的空缺。路透社報道指，加拿大最大的多元化自然資源公司泰克資源（Teck Resources）希望明年增加對中國的煉焦煤出口。

中國與澳洲的關係持續緊張，除澳洲對華煤炭出口受阻外，中方早前對澳洲進口的葡萄酒採取臨時反傾銷措施。（資料圖片）

路透社12月2日報道，泰克資源的行政總裁林賽（Donald R.Lindsay）在加拿大豐業銀行（Scotiabank）的一場採礦行業會議上表示，由於目前有多批澳洲煤炭正停靠在中國的港口等待卸貨，這打擊了澳洲煉焦煤的價格，同時也推高了中國煉焦煤的價格。

林賽稱，「正因如此，如果你是一家非澳洲煤炭生產商，並且能夠從其他客戶的合同承諾中釋放出份額，那麽你可以通過向中國出售（煤炭）以獲得相當好的業績」。

報道指，利用澳洲煤炭船「在中國港口滯留」這一機會，泰克資源的目標是明年向中國出口約750萬噸煉焦煤。為此，泰克資源正在調整公司的銷售帳簿。報道又指，自10月以來，中國開始增加從蒙古和俄羅斯進口煤炭。

泰克資源是加拿大最大的多元化自然資源公司，從事採礦和礦產開發，主要業務集中在銅、煉焦煤和鋅，以及能源資產投資等領域。同時，該公司也是全球第二大海運煉焦煤礦產商。