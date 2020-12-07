美棟篤笑名嘴稱嫦娥五號為外星人帶去新冠病毒　遭批抹黑中國

美國棟篤笑名嘴諾亞（Trevor Noah）被指在《每日秀》（The Daily Show）最新一期節目中抹黑中國疫情，遭到了中國網友的抨擊。

諾亞在節目中稱中國隱瞞疫情。（The Daily Show視頻截圖）

12月5日，美國喜劇中心頻道發布的《每日秀》（The Daily Show）中，諾亞照例為觀眾分享每周新聞，在談到中國嫦娥五號「奔月」的新聞時，他指責中國「隱瞞疫情」，並稱「這會給外星人帶去新冠病毒」。

該節目先是播放了一段有關嫦娥五號「奔月」、鑽取月球土壤的新聞影片。諾亞此時調侃稱，人類44年來沒有收集過月球岩石。這段時間內，月球上的石頭可能已經「上大學，結婚生子」。他還補充，「不管怎麼說，能獲取這些月球岩石，還是不錯的。」

但話鋒一轉，「但你得承認，中國現在做這事（登月）相當華而不實，特別是每個人都發現他們在武漢疫情的爆發程度，和（病例）數字問題上撒謊。」

他說道，「我想說的一點是，現在可能不是人類去月球的最好時機。我指的是，我甚至沒法在有隔離要求的時候，前往佛蒙特州。也許我們不該送人上天，摸太空中的東西。」他又說，「我不想讓外星人來到地球，對我們說，『啥玩意，朋友們，你給我們帶來了新冠疫情！』」此時，節目中諾亞的頭改成了外星人的形象。諾亞然後，「對不起，外星人，我們不是故意的！如果你肯戴上口罩，這或許有點用。」

針對諾亞此舉，不少中國網友批評這是抹黑中國，又指「（未譯製版本）聽懂了80%，但是酸味已經越過太平洋了。」

此前8月30日，諾亞在節目中對武漢的一家水上樂園辦了一場泳池派對發表評論稱，武漢已經好幾個月沒有新增病例了，因此「沒有問題好好享受你們的派對吧」。但另一方面他又聲稱，「世界其他地方可都是新冠病毒，武漢可是新冠疫情的始發地，如果你的房子着火了，然後整個鎮燒了個精光，你先把房子建起來沒什麼問題，我不會因這件事記恨你，但你也別在家開派對啊，我們這時候還睡在草坪上呢！」