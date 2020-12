日媒：中國報稅軟件被揭含惡意程式　外企系統或遭遠端操縱

日媒「日經亞洲」(Nikkei Asia)6日(周日)報道,美國與德國的調查與情報機構近幾個月嚴正警告,內地兩款獲中國政府授權的報稅軟件含有惡意程式,外國公司安裝後可能開啟「後門」,讓中國可以遠端操縱公司的系統。

報道指,美國網路安全公司Trustwave Holding早在6月警告,獲中國政府授權的Intelligent Tax軟件內含間諜程式。而中國當地銀行會要求在中國境內的美國企業安裝這款軟件。Trustwave並警告,一旦安裝軟件,公司系統可能就會被秘密安上後門。

報道又指,中國境內外企分公司、總公司以及全球金融機構,都將處於風險之中。因為被侵入的系統與總公司和其他網絡相連,而公司系統又透過結算系統與金融機構相連。中國的間諜軟件可以透過各公司,試圖侵入金融機構的網絡。

Trustwave的警告促使美國聯邦調查局(FBI)在7月對中國境內美企發布警告。FBI當時示警,由百望雲(Baiwang Cloud)與航天信息股份有限公司(Aisino)供應的增值稅軟件,內含可安裝後門的惡意程式。美國與德國也為了此事攜手合作。德國「聯邦保護憲法辦公室」(Federal Office for the Protection of the Constitution)8月對中國境內德國企業發出類似警告,建議德國企業依當局提供的資訊採取必要措施。

報道指,百望雲的稅務軟件叫Golden Tax,航天信息的軟件叫Intelligent Tax。然而事實上,Golden Tax是由航天信息的子公司諾諾網路科技有限公司開發的。這兩個名字不同的稅務軟件,間諜程式被各自稱為GoldenHelper和GoldenSpy,但Trustwave發現兩種程式其實一樣。

航天信息的母公司是中國航天科工集團。中國航天科工集團與中國解放軍有關,前身為1956年10月成立的中國國防部第五研究院,這家集團也是中國飛彈武器系統最大製造商。

報道又指,事件曝光後,涉事公司即發布更新,以將惡意程式從報稅軟件中刪除,而且不留下痕跡。

