日媒：中國報稅軟件被揭含惡意程式　外企系統或遭遠端操縱

日媒「日經亞洲」（Nikkei Asia）6日（周日）報道，美國與德國的調查與情報機構近幾個月嚴正警告，內地兩款獲中國政府授權的報稅軟件含有惡意程式，外國公司安裝後可能開啟「後門」，讓中國可以遠端操縱公司的系統。

內地兩款獲中國政府授權的報稅軟件被指含有惡意程式，外國公司安裝後可能開啟「後門」，讓中國可以遠端操縱公司的系統。（資料圖片）

報道指，美國網路安全公司Trustwave Holding早在6月警告，獲中國政府授權的Intelligent Tax軟件內含間諜程式。而中國當地銀行會要求在中國境內的美國企業安裝這款軟件。Trustwave並警告，一旦安裝軟件，公司系統可能就會被秘密安上後門。

報道又指，中國境內外企分公司、總公司以及全球金融機構，都將處於風險之中。因為被侵入的系統與總公司和其他網絡相連，而公司系統又透過結算系統與金融機構相連。中國的間諜軟件可以透過各公司，試圖侵入金融機構的網絡。

Trustwave的警告促使美國聯邦調查局（FBI）在7月對中國境內美企發布警告。FBI當時示警，由百望雲（Baiwang Cloud）與航天信息股份有限公司（Aisino）供應的增值稅軟件，內含可安裝後門的惡意程式。美國與德國也為了此事攜手合作。德國「聯邦保護憲法辦公室」（Federal Office for the Protection of the Constitution）8月對中國境內德國企業發出類似警告，建議德國企業依當局提供的資訊採取必要措施。

報道指，百望雲的稅務軟件叫Golden Tax，航天信息的軟件叫Intelligent Tax。然而事實上，Golden Tax是由航天信息的子公司諾諾網路科技有限公司開發的。這兩個名字不同的稅務軟件，間諜程式被各自稱為GoldenHelper和GoldenSpy，但Trustwave發現兩種程式其實一樣。

航天信息的母公司是中國航天科工集團。中國航天科工集團與中國解放軍有關，前身為1956年10月成立的中國國防部第五研究院，這家集團也是中國飛彈武器系統最大製造商。

報道又指，事件曝光後，涉事公司即發布更新，以將惡意程式從報稅軟件中刪除，而且不留下痕跡。

（綜合報道）