中歐貿易論壇取消　美媒指與歐洲拒絕中國要求禁批評人士出席有關

據美國傳媒報道，原定上個月舉行的一年一度中歐貿易論壇悄然取消，背後原因與中國禁止批評中國人士參會的要求被拒絕有關。

據介紹，中歐貿易論壇今年將是第四屆，論壇約有40名中國與歐洲的工商領袖、高級官員以及學術界人士參加。《華爾街日報》引述知情人士透露，中國希望歐洲方面排除兩人參加會議，其中一人是歐洲議會對華關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer），他曾就香港及新疆問題指責中國。另一人是德國智庫「墨卡托中國研究中心」（Merics）副總裁胡謐空（Mikko Huotari）。

包瑞翰（中）對台友好，此前曾以「歐洲議會跨黨團議員團」成員的身份訪問台灣。

一名中國協辦單位「中國國際經濟交流中心」的官員表示，中歐貿易論壇旨在促進國際經濟研究與貿易合作，但有部分參與者似乎不符合活動的原則或目標。

報道稱，中歐貿易論壇歐洲一方的反應，突顯出「面對中國日益咄咄逼人的全球姿態，歐洲試圖在維護商業利益和維護民主價值之間取得平衡正變得愈發困難。美國和澳洲對來自中國的壓力採取了更為強硬的立場，引發了公開爭執和貿易戰。」

報道更稱，此事因中國正與歐盟協商投資協定而引發關注，該協定談判比中國希望達成的進度還要緩慢。

（綜合報道）